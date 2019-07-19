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天津美女工程師遭新加坡男友燬屍滅跡

2019-07-19 11:10聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

來自中國天津的31歲女工程師崔雅潔，2016年遭50歲的新加坡已婚男友謀殺並焚燒屍體。新加坡高等法院18日判決邱貴福謀殺罪名成立。據新加坡媒體報導，法官指案件將擇日宣判，邱將面臨死刑或無期徒刑，但因年齡超過50歲而僥倖逃過鞭刑。

崔雅潔畢業於英國南安普敦大學（University of Southampton），其後在新加坡聯發科技半導體公司（Media Tek）擔任工程師；她於2016年7月11日晚約9時失蹤，翌日證實遭邱貴福殺害。邱貴福是新加坡人，案發時48歲，已婚，中學學歷，在當地一家洗衣店工作。

據報導，邱貴福用3日燒屍企圖毀滅證據，被捕時更笑著對警察説「甚麼都沒剩！」兩人相識過程亦十分戲劇化，崔雅潔因上門找前男友要求復合失敗，在公寓外大哭，保安員上前驅趕，邱貴福出現安慰她，更趁機示愛「你這麼好的女孩，既然他不珍惜你，要不要你來做我的女友？」後來，崔雅潔的同事兼閨蜜吳文娟在法庭上說，一切都是兇手精心策劃的一場騙局。

兩人展開戀情後，崔雅潔發現邱貴福已婚，還有一名12歲的兒子，邱貴福卻向她訛稱自己已恢復單身。此外，他還曾向崔雅潔借2萬元新幣（合新台幣46萬元），聲稱用來「投資黃金」，隨後他又從另一段婚外情的情人拿到1萬元（合新台幣23萬元）歸還給崔雅潔。根據警方統計，從其他3名女友那裡，邱貴福另外騙到了6.5萬新元（約合新台幣150萬元）。

邱貴福在法庭承認，案發時他至少有4段婚外情。2016年7月12日，崔雅潔表示要到他的公司揭穿謊言，但隨後被邱貴福帶上車，兩人在車裡發生爭執，最後邱貴福用手勒死崔雅潔，再將其遺體駕焚燒3天3夜，最後將其骨灰撒入海中。

辯方律師引述一份私人醫療報告稱，邱貴福患有間歇性狂躁症，會突然情緒暴躁。一名醫生則證實，邱貴福的妻子因被家暴長達2年，已申請個人保護令。此外，邱貴福在2011年曾因失信罪坐牢1年4個月。

高等法院司法委員林茵倩在下達判決時稱，她認為邱貴福有殺人動機，不接受其「為了讓受害者善終，才燒燬遺體」的説法，亦不接受他在車內被崔雅潔施暴一説。雖然接受邱貴福患有間歇性躁狂症一事，但不相信這會影響他犯案時的判斷。

來自中國天津的31歲女工程師崔雅潔遇害。（取自微信）
來自中國天津的31歲女工程師崔雅潔遇害。（取自微信）
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女工程師崔雅潔在新加坡聯發科技半導體公司擔任工程師。（取自微信）
女工程師崔雅潔在新加坡聯發科技半導體公司擔任工程師。（取自微信）
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新加坡婚外情警察
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