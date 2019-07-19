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13歲少年半夜偷開2架水上飛機！連專家都說好厲害

2019-07-19 10:54聯合報 記者李仲維╱即時報導

浙江湖州有個小朋友半夜跑到太湖開水上飛機，飛行基地的營運總監表示，這個小朋友在沒人教的情況下，純粹靠觀察把飛機開了起來。

都市快報報導，15日上午湖州南太湖新區濱湖派出所接獲報案，停在太湖邊的兩架水上飛機不知被誰偷開了。

報警的水上飛機基地在南太湖邊，有個開放式停車場，兩架水上飛機原本停在臨時機庫，但工作人員早上發現機庫門口的布簾被拉開，兩架水上飛機停在機庫外，一架還撞在停車場護欄上。

工作人員表示，前一天下午有個小孩在停車場看他們修飛機，看了很長時間。

警方調閱監視器畫面後發現，當天晚間12點剛過，一個瘦小身影騎著電動車進入停車場，將臨時機庫門口的布簾拉開，將一架飛機半拉半推地弄出來。由於機艙是開放式的，這個小朋友手一撐跳進機艙，駕駛水上飛機滑行了一段，但轉彎時撞上停車場護欄。

他又從機庫拖出第二架飛機，在停車場空地滑行了兩三圈，然後騎上電動車離開。

警方根據視頻監控追到鄰近的長興縣，在一處廠區出租屋內找到這個小朋友。他今年13歲，正在寫作業，面對警方詢問，承認自己偷開飛機。

飛行專家說，這種輕型飛機操作簡單，滑行不需要啟動發動機。不過，這孩子能開飛機還是厲害的。

太湖水上飛機營運基地總監賀先生說，飛機只有450公斤重，很容易推動。操作很簡單，第一步用鑰匙發動，當時鑰匙插在儀錶盤上沒拔；第二步右手加油門；第三步左手用操縱桿操縱方向，然後就可以開動了。

小朋友可能把飛機開上天嗎？賀先生說不可能，除了要把速度開到最快，起飛還要調整機翼位置到一個固定角度，只有專業機師才能辦到。

賀先生覺得這位小朋友很聰明，在沒人教的情況下，靠觀察學會把飛機開起來，真是不得了。他很希望今後讓這個孩子到飛行基地來培訓，正規學習駕駛飛機。

一架飛機在停車場空地滑行了兩三圈。圖：都市快報
一架飛機在停車場空地滑行了兩三圈。圖：都市快報
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一架飛機開出去撞到護欄。圖：都市快報
一架飛機開出去撞到護欄。圖：都市快報
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停車場機師
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