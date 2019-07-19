親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

短評╱柯Ｐ「不要臉原子彈」 雨停後何以為繼？

李佳芬農舍會勘 工人朝記者潑水對話「要洗圍牆」

車禍後報警不救人 北京司機涉過失致死罪被捕

2019-07-19 10:27香港01 記者李福源／報導

白色轎車開始起火，男子在旁打電話，當時有人喊叫男子別打電話趕緊救人。圖擷自You...
白色轎車開始起火，男子在旁打電話，當時有人喊叫男子別打電話趕緊救人。圖擷自Youtube
分享

北京朝陽區南四環路周二（16日）凌晨發生車禍，22歲戚姓男子駕駛的無掛車牌鏟車，與一輛從後駛至的白色私家車相撞，私家車隨即冒煙及起火，戚男走到路邊致電報警，未有理會旁人大叫他「先別打電話了，快趕緊把你的車往前挪」，最終私家車內分別31歲和34歲的張姓及白姓女子死亡，戚男則因涉嫌過失致人死亡罪，已被公安機關刑事拘留。

現場片段顯示，車禍發生後戚男在路邊打電話報警，當時曾有旁人大叫：「先別打電話了，快趕緊把你的車往前挪」、「我開車給你拉一下，你先把人弄出來」，但戚男沒有理會，繼續在打電話。後來火勢愈來愈大，有其他司機嘗試用滅火器撲救，惟火勢太猛烈，拍攝者無奈嘆道「救不了了，人已經沒了！」

警方表示，戚男因涉嫌過失致人死亡罪已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。有法律專家指出，按照國家道路安全法的規定，如果有人受傷，司機應該立即救人，然後才報警，「從網上流傳的影片來看，駕駛員下車後一直在打電話，並未施救，他的行為違反了規定。如果發生交通事故，第一時間要報警的想法是錯誤的，第一時間應該查看是否有人受傷，如果有人受傷，一定要先救人。」

網民：就是違法也得先救人

事件引起網民熱議，討論戚男當時為甚麼不移車救人，有留言稱「司機根本在拖延時間，耽誤救人黃金時間，其他車主都已經找出滅火器滅火，但他卻一直在打電話」、「車禍的責任和救人的責任應該分開，就算白色小客車要負車禍全責，但那是不是代表應該遭受滅頂之災？」、「懂不懂法也得先救人啊！就是違法也得先救人」。

然而，也有人持相反意見，「萬一司機不懂急救，那就很可能對傷者造成二次傷害，隨便移動車輛也會破壞現場。理性角度，司機很正確」、「司機沒有逃離現場，而且第一時間報警，那就代表他其實是想救人的」。

另外，拍片者也被質疑「為什麼不上去救人？」片主其後回應稱：「先澄清，不是第一時間不救人，這段欄杆都是眾人幫忙推倒的，我一個人根本翻不過去​​。」

延伸閱讀：

Tesla司機開自動駕駛後　側頭路上睡着　嚇得旁人一身冷汗

司機撞車仍狂踩油　女童慘被夾痛苦掙扎　民眾合力打爛車窗救人

文章授權轉載自《香港01》

車禍北京
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

天津美女工程師遭新加坡男友燬屍滅跡

2019-07-19 11:10

13歲少年半夜偷開2架水上飛機！連專家都說好厲害

2019-07-19 10:54

台50項技職證照 福建直接採認

2019-07-19 02:06

北京故宮偷學猴硐？數百貓聚紫禁城 只為1個理由

2019-07-19 11:00

兩岸學生媒體營 北京開營

2019-07-19 02:07

重慶蚩尤／千古第一戰神 苗族先祖蚩尤

2019-07-19 00:11

重慶蚩尤／不斷遷徙的民族 苗族衣裝銀飾展風情

2019-07-19 00:11

重慶蚩尤／九黎城 傳承苗族文化聖地

2019-07-19 00:10

重慶蚩尤／涿鹿中華三祖堂 還蚩尤歷史定位

2019-07-19 00:10

澳洲律師：楊恆均遭中國起訴 罪名仍不詳

2019-07-18 19:50

中共「最短命」副部級官員 貴州前副省長蒲波判無期

2019-07-18 19:20

周永康舊部、吉林檢察長楊克勤 疑涉港商劉希泳案被查

2019-07-18 18:19

為母復仇連殺鄰居3人 他嘆「這事沒有贏家」

2019-07-18 17:04

22年後殺3鄰居報母仇 張扣扣伏法還獲讚「當代武二郎」

2019-07-18 16:35

無印良品、IKEA家具上黑榜 胡桃木椅被踢爆是膠合板

2019-07-18 15:27

陸逾半畢業生月薪不到23K 近4成租房超過3成薪

2019-07-18 12:18

讓雄蚊染菌兼輻射 廣州滅登革熱登上國際科學期刊

2019-07-18 10:59

建築師、食品技師等50項台灣職業 可在福建直接採認

2019-07-18 10:36

關鍵點合龍 平潭段全部貫通

2019-07-18 01:28

海上遊航線試點 海南推郵輪行

2019-07-18 01:28

連江黃岐-馬祖航線月票發售

2019-07-18 01:28

北京兒童戲劇節 如果劇團九度演出

2019-07-18 01:28

四川中江縣掛麵 深得乾隆歡心

2019-07-18 00:37

四川德陽倒灣古鎮 三國迷們必訪

2019-07-18 00:37

四川天益老號 酒香瀰漫老街

2019-07-18 00:37

四川德陽綿竹年畫 描繪農家風情

2019-07-18 00:35

「領導吹空調」環衛工高溫下踢正步 理由讓人生氣

2019-07-17 15:56

陸8月起擴大外籍人才辦理簽證及永久居留便利

2019-07-17 15:26

距離台灣最近的跨海大橋「合龍」 陸掐京台高速的咽喉

2019-07-17 13:21

以一夜情為餌酒托誘騙 「最美女嫌犯」被起訴

2019-07-17 12:19

「炫富一姐」郭美美出獄後身形圓潤 網友︰看來監獄伙食不錯

2019-07-17 11:25

垃圾圍城！杭州3年垃圾量將填滿整個西湖

2019-07-17 11:10

隔壁坐美女…陸大廠工程師高鐵摸胸滑腿被逮求饒

2019-07-17 09:43

台灣大學生 暑期登滬實習

2019-07-17 02:15

大陸2682萬人次 失信被禁買機票

2019-07-17 02:15

廣州米其林指南 出現首家二星餐廳

2019-07-17 02:14

台青深圳築夢 引入先進教育模式

2019-07-17 02:14

貓熊幼仔 生長良好

2019-07-17 02:14

福州黃岐到馬祖航線 推優惠票

2019-07-17 02:14
看更多

熱門文章

無印良品、IKEA家具上黑榜 胡桃木椅被踢爆是膠合板

2019-07-18 15:27

陸高鐵花9億裝隔音隧道 只為保護3萬隻小鳥

2019-07-18 21:12

女「抱黃魚」衝進醫院 原因讓醫生護士嚇傻

2019-07-18 19:57

22年後殺3鄰居報母仇 張扣扣伏法還獲讚「當代武二郎」

2019-07-18 16:35

5G中國標準來了 大陸向國際電信聯盟提交候選技術方案

2019-07-18 17:51

傳香港示威者抵台尋庇護 陸委會：尊重人權原則

2019-07-18 21:46

潘曉穎父親致函林鄭月娥：無法釋懷 盼港府個案處理

2019-07-18 11:33

反送中效應 港媒：北京正制定香港戰略「排除動用軍隊」

2019-07-18 17:26

大陸外匯局宣布 考慮取消QFII額度管理

2019-07-18 17:27

陸中學教師性侵女生逃亡17年 用假身分考上大學再教書

2019-07-18 11:45

撤回在台殺人案的私人草案 港議員張超雄：民憤到爆炸邊緣

2019-07-18 21:15

陸逾半畢業生月薪不到23K 近4成租房超過3成薪

2019-07-18 12:18

中共建政閱兵習將宣示能戰止戰 東風31A、飛鯊中隊亮相

2019-07-19 09:48

大陸6月結售匯逆差193億美元 創兩年最大

2019-07-18 14:58

中共「最短命」副部級官員 貴州前副省長蒲波判無期

2019-07-18 19:20

南華早報：北京不會對港動用共軍

2019-07-18 23:59

紫光展銳與華為完成5G互通測試 實現1.38Gbps下載速率

2019-07-18 11:49

陸慷宣布卸任中共外交部新聞司長、發言人 傳調任北美司

2019-07-18 16:18

國台辦駁控制台媒反批綠色恐怖 陸委會：令人不齒

2019-07-18 18:29

香港泛民主派議員提案 解決港人赴台殺人案

2019-07-18 19:17

超高懸賞2.2億抓通緝疑犯 河南警電話接不停忙澄清：寫錯了啦

2019-07-18 21:22

天宮二號19日離軌入大氣層 殘骸將落入南太平洋

2019-07-18 16:26

為母復仇連殺鄰居3人 他嘆「這事沒有贏家」

2019-07-18 17:04

台50項技職證照 福建直接採認

2019-07-19 02:06

9000銀髮族遊行挺年輕人 香港社會運動史頭一遭

2019-07-18 12:52

滴滴總裁：去年發生順風車事件 跟董座在會議室痛哭

2019-07-18 17:55

陸慷卸中共外交部發言人 轉調北美大洋洲司

2019-07-18 23:57

大陸P2P平台一哥不玩了

2019-07-19 02:02

重慶蚩尤／千古第一戰神 苗族先祖蚩尤

2019-07-19 00:11

梅伊籲續關注香港 陸外交部：希望英方醒一醒

2019-07-18 18:16

周永康舊部、吉林檢察長楊克勤 疑涉港商劉希泳案被查

2019-07-18 18:19

華為：已簽署50多個5G商用合約 鴻蒙並非用於手機系統

2019-07-19 10:27

籲特首回應訴求 港教協：社會氣氛已十分危險

2019-07-18 16:56

南早：北京將思考治港新戰略 不考慮軍事選項

2019-07-18 16:54

大陸擬取消QFII額度限制

2019-07-18 23:55

瑞銀：中美貿易戰將長時間休兵 讓人民幣呈區間波動

2019-07-18 11:36

大陸外匯局：考慮進一步放寬甚至取消QFII額度限制

2019-07-18 14:28

端上麻辣燙…中國10城市肯德基 開賣川味宵夜

2019-07-18 11:43

杭州互聯網法院認可 比特幣虛擬財產屬性

2019-07-18 15:54

北京5G基站 已完成5285個

2019-07-19 02:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top