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台50項技職證照 福建直接採認

2019-07-19 02:06聯合報 記者林庭瑤／綜合報導

福建啟動台灣職業資格直接採認，包括台灣建築師、土木工程技師、環境工程師、食品技師...
福建啟動台灣職業資格直接採認，包括台灣建築師、土木工程技師、環境工程師、食品技師、農藝技師等。 香港中通社
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福建啟動台灣地區職業資格直接採認相應職稱工作，在福建從事相關專業技術工作並取得台灣職業資格的台灣居民，可直接採認相應大陸職稱，包括台灣建築師、土木工程技師、環境工程師、食品技師、農藝技師等。福建成為大陸在全省範圍內開展比照認定職稱的首個省份。

中新社發自福州報導，相關人士表示，這項政策旨在為台籍人員獲得職稱提供便利，為台灣同胞在閩就業、創業提供更為便利的條件。

從福建多部門共同出台的此項直接採認相應職稱政策可見，「台灣地區專門職業及技術人員（技術士）考試及格證書比照認定職稱目錄」共列了50多項考試及格證書，包括台灣地區建築師、土木工程技師、環境工程師、食品技師、農藝技師等，比照認定的職稱證書與正常評審的職稱同等效力。

根據該目錄，取得該目錄所列台灣地區專門職業及技術人員（技術士）考試及格證書並具備以下四個條件之一的，可申報參評高級職稱。四個條件分別為：博士研究生畢業後從事相關專業技術工作滿2年以上；碩士研究生畢業後從事相關專業技術工作滿7年以上；本科畢業後從事相關專業技術工作滿10年以上；大專畢業後從事相關專業技術工作滿15年以上。

而取得該目錄所列台灣地區專門職業及技術人員（技術士）考試及格證書者，可直接比照認定助理級職稱。取得該目錄所列台灣地區專門職業及技術人員（技術士）考試及格證書並具備以下四個條件之一的，可以比照認定中級職稱，即博士研究生畢業後從事相關專業技術工作、碩士研究生畢業後從事相關專業技術工作滿3年以上、本科畢業後從事相關專業技術工作滿5年以上、大專畢業後從事相關專業技術工作滿7年以上等四個條件。

此外，符合福建特殊人才職稱認定（評審）條件的高層次優秀台灣專業技術人才，可不受學歷、資歷限制。福建也鼓勵參加已向台灣居民開放的專業技術職業資格考試。

為了方便台灣居民申報，福建簡化申報程序，將初級、中級職稱的比照認定權限分別下放到縣（市、區）和設區市。符合比照認定條件的在閩台灣居民，僅需填寫「台灣地區專門職業及技術人員（技術士）考試及格證書比照認定職稱登記表」，並提供有關佐證材料即可辦理。

福建省人力資源和社會保障廳相關負責人表示，開展台灣地區專門職業及技術人員（技術士）直接採認相應職稱工作，是實現兩岸行業標準共通的重要舉措，將助推探索服務台灣同胞在福建就業、創業。

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