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兩岸學生媒體營 北京開營

2019-07-19 02:07聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第三屆兩岸大學生新媒體研習營，在北京舉行開營儀式。34所學校64名學生在半個月的...
第三屆兩岸大學生新媒體研習營，在北京舉行開營儀式。34所學校64名學生在半個月的時間相處研習。 圖／本報北京傳真
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由華夏經緯網和中國傳媒大學新聞傳播學部影像行動力訓練營聯合主辦的「第三屆兩岸大學生新媒體研習營」，日前在北京台灣會館舉行開營儀式，來自兩岸34所高校的64名學生出席開營儀式。他們將在接下來的半個月裡，在北京開啟一段豐富而有意義的新媒體研習生活。

第三屆兩岸大學生新媒體研習營將延續「以新媒體為載體、文化為紐帶、創意為動力、情感為橋梁」的活動主旨，讓兩岸青年大學生通過研習營活動相互學習、攜手並進，共同弘揚中華文化，傳遞兩岸親情，為兩岸關係的和平發展累積更多正能量。

在16日的開營儀式上，活動主辦方、華夏經緯網林主任向大家分享了舉辦本屆研習營的初衷和想法。她表示，希望借此研習活動搭建一個兩岸大學生新媒體創作分享平台，讓兩岸學生互相交流學習，共同創作出優秀的作品。

同時，通過活動創造更多機會，讓台灣同胞來大陸走走看看，用他們自己的雙眼更多地了解大陸，拉近兩岸同胞之間的距離。

林主任介紹，今年的研習營在「有趣、專業、好玩、實用」的基礎上，再次做了提升。

課程設置上，除了邀請中國傳媒大學著名教授、知名媒體人以及業內大咖外，還特別邀請了知名網紅博主和網路知名攝影師，為大家講授短視頻選題策劃、行銷推廣技巧和拍攝剪輯技巧，課程更加專業、實用。

除了豐富的教學活動外，還將帶領兩岸營員走進故宮、慕田峪長城、南鑼鼓巷、後海、北京市琺瑯廠、798藝術園區等北京知名景點和地標，感受北京的歷史文化、藝術氛圍和民俗風情，並參訪騰訊北京公司、新華社媒體創意工廠、北京啟迪創業孵化器有限公司，了解新媒體產業發展趨勢和青年未來就業創業環境，開闊營員眼界和視野。

研習營期間，來自兩岸各高校的64名學生將要完成個人作品「我的研習營生活」，大陸和台灣學生兩人結伴完成作品「尋找島內的中華印記」。同時，兩岸學生還要以10至12人為一大組，共同創作，作品分別以「北京．魂」、「北京．韻」、「北京．人」為主題，通過視頻的形式，全面展現兩岸學生在北京的所見、所聞、所感。

北京新媒體大學生
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