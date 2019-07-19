重慶蚩尤／涿鹿中華三祖堂 還蚩尤歷史定位

2019-07-19 00:10 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／重慶彭水報導



九黎城祭祀蚩尤誕辰 圖／本報重慶彭水傳真 分享 facebook 涿鹿之戰，是在黃河上游姬水以黃帝為首的華夏族部落，不斷向黃河下游發展爭奪中原土地，與蚩尤九黎族部落發生衝突；黃帝先在阪泉之戰打敗炎帝，再與炎帝兩大部落聯手，在涿鹿(今河北省涿鹿縣)與蚩尤大戰，蚩尤戰敗被殺，這是歷史記載漢族與異族(苗族)的第一次大戰。

蚩尤戰敗後，九黎部落族人流散，一部分歸附黃帝，一部分開始向西南方向遷徙，今天貴州、雲南、四川、湘西、鄂西一帶苗族，都是蚩尤的後代，至今保存著自己民族的文化。

蚩尤死後，作為勝利者的黃帝，也不得不借蚩尤的威名使天下歸順。據「龍魚河圖」記載：「伏蚩尤後，天下復騷亂，黃帝遂畫蚩尤形象以威天下，咸謂蚩尤不死，八方皆殄滅...。」毋怪乎後世中國著名歷史人物秦始皇、漢高祖劉邦、唐太宗李世民等，皆尊稱蚩尤為「兵主」，即戰爭之神，都曾祭祀他。

黃帝大戰蚩尤，是中國傳說時代極其重要的戰役，黃帝勝利後一統中原，成為華夏正統。在勝利者擁有話語權、「成王敗寇」的歷史宿命下，黃帝戰蚩尤逐漸被描述為正義與邪惡的戰爭，甚至妖魔化蚩尤的形象。

1995年，大陸在河北涿鹿縣召開「全國首屆炎、黃、蚩三祖文化學術研討會」，給予蚩尤應有的歷史定位，並且在涿鹿建造了黃帝、炎帝、蚩尤「中華三祖堂」。