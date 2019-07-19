重慶蚩尤／千古第一戰神 苗族先祖蚩尤

2019-07-19 00:11 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／重慶彭水報導



一般人說起對蚩尤的印象，大致不脫歷史課本敘述：距今大約4600年前，黃帝部族聯合炎帝部族，與蚩尤部族進行一場大戰∣涿鹿之戰，蚩尤戰敗被殺...。其實，相傳蚩尤面如牛首，背生雙翅，天賦神力，是牛圖騰和鳥圖騰氏族的首領，有「千古第一戰神」之稱。

據史料記載，4、5000年前，黃帝部落生活在北方一帶，以遊牧為主；炎帝部落生活在在陝西渭河流域，是一個半定居農耕、半游牧的部落；蚩尤統領的九黎集團，穩定生活黃河中下游和長江中下游一帶。九黎是九個部落的聯盟，每個部落又各包含九個兄弟氏族，共81個兄弟氏族；蚩尤是九黎族的首領，兄弟81人，即81個氏族酋長。

蚩尤大殿正中供奉純紫銅打造的蚩尤像 圖／本報重慶彭水傳真 分享 facebook

蚩尤統領的九黎部落，活動範圍東到山東海濱，西至華山、呂梁山脈，北至燕山，南至淮河一帶的廣袤地域，主要以農耕為主。九黎部落聯盟也是當時黃、炎、蚩三大部落聯盟中最強盛的部落聯盟，物質文明已經有了較大的發展。

蚩尤九黎部落借助當地的地理、氣候、水源等優越條件，發明了穀物種植農耕，對古代文明是一個重大貢獻。穀物種植需要育苗、移苗、壯苗等，也正是這個原因，所以後人就用「苗」字給蚩尤的子孫命名為「苗族」。與此同時，他們還能創製較精美的陶器，手工業也開始發展，對中國文明也是一個重大貢獻。

蚩尤大殿兩側，傳說中的蚩尤兄弟塑像。 圖／本報重慶彭水傳真 分享 facebook

其次，史籍記載，蚩尤最先發明冶煉和金屬兵器製造，所造的兵器有劍、鎧、矛、戟等。著名的涿鹿大戰，蚩尤「以金作兵」，黃帝「以玉作兵」。冶煉業的出現具有劃時代的意義，從此人類開始進入使用金屬工具的時代。

此外，蚩尤首創法規，實施刑事法以肅綱紀。蚩尤是刑法的首創者和施行者。有的史料還說，兵器和刑法是蚩尤發明的，後來被黃帝部落集團效法。