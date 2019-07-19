親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

重慶蚩尤／千古第一戰神 苗族先祖蚩尤

2019-07-19 00:11聯合報 特派記者胡明揚／重慶彭水報導

一般人說起對蚩尤的印象，大致不脫歷史課本敘述：距今大約4600年前，黃帝部族聯合炎帝部族，與蚩尤部族進行一場大戰∣涿鹿之戰，蚩尤戰敗被殺...。其實，相傳蚩尤面如牛首，背生雙翅，天賦神力，是牛圖騰和鳥圖騰氏族的首領，有「千古第一戰神」之稱。

據史料記載，4、5000年前，黃帝部落生活在北方一帶，以遊牧為主；炎帝部落生活在在陝西渭河流域，是一個半定居農耕、半游牧的部落；蚩尤統領的九黎集團，穩定生活黃河中下游和長江中下游一帶。九黎是九個部落的聯盟，每個部落又各包含九個兄弟氏族，共81個兄弟氏族；蚩尤是九黎族的首領，兄弟81人，即81個氏族酋長。

蚩尤大殿正中供奉純紫銅打造的蚩尤像 圖／本報重慶彭水傳真
蚩尤大殿正中供奉純紫銅打造的蚩尤像 圖／本報重慶彭水傳真
分享

蚩尤統領的九黎部落，活動範圍東到山東海濱，西至華山、呂梁山脈，北至燕山，南至淮河一帶的廣袤地域，主要以農耕為主。九黎部落聯盟也是當時黃、炎、蚩三大部落聯盟中最強盛的部落聯盟，物質文明已經有了較大的發展。

蚩尤九黎部落借助當地的地理、氣候、水源等優越條件，發明了穀物種植農耕，對古代文明是一個重大貢獻。穀物種植需要育苗、移苗、壯苗等，也正是這個原因，所以後人就用「苗」字給蚩尤的子孫命名為「苗族」。與此同時，他們還能創製較精美的陶器，手工業也開始發展，對中國文明也是一個重大貢獻。

蚩尤大殿兩側，傳說中的蚩尤兄弟塑像。 圖／本報重慶彭水傳真
蚩尤大殿兩側，傳說中的蚩尤兄弟塑像。 圖／本報重慶彭水傳真
分享

其次，史籍記載，蚩尤最先發明冶煉和金屬兵器製造，所造的兵器有劍、鎧、矛、戟等。著名的涿鹿大戰，蚩尤「以金作兵」，黃帝「以玉作兵」。冶煉業的出現具有劃時代的意義，從此人類開始進入使用金屬工具的時代。

此外，蚩尤首創法規，實施刑事法以肅綱紀。蚩尤是刑法的首創者和施行者。有的史料還說，兵器和刑法是蚩尤發明的，後來被黃帝部落集團效法。

教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

澳洲律師：楊恆均遭中國起訴 罪名仍不詳

2019-07-18 19:50

重慶蚩尤／不斷遷徙的民族 苗族衣裝銀飾展風情

2019-07-19 00:11

重慶蚩尤／九黎城 傳承苗族文化聖地

2019-07-19 00:10

重慶蚩尤／涿鹿中華三祖堂 還蚩尤歷史定位

2019-07-19 00:10

中共「最短命」副部級官員 貴州前副省長蒲波判無期

2019-07-18 19:20

周永康舊部、吉林檢察長楊克勤 疑涉港商劉希泳案被查

2019-07-18 18:19

為母復仇連殺鄰居3人 他嘆「這事沒有贏家」

2019-07-18 17:04

22年後殺3鄰居報母仇 張扣扣伏法還獲讚「當代武二郎」

2019-07-18 16:35

無印良品、IKEA家具上黑榜 胡桃木椅被踢爆是膠合板

2019-07-18 15:27

陸逾半畢業生月薪不到23K 近4成租房超過3成薪

2019-07-18 12:18

讓雄蚊染菌兼輻射 廣州滅登革熱登上國際科學期刊

2019-07-18 10:59

建築師、食品技師等50項台灣職業 可在福建直接採認

2019-07-18 10:36

關鍵點合龍 平潭段全部貫通

2019-07-18 01:28

海上遊航線試點 海南推郵輪行

2019-07-18 01:28

連江黃岐-馬祖航線月票發售

2019-07-18 01:28

北京兒童戲劇節 如果劇團九度演出

2019-07-18 01:28

四川中江縣掛麵 深得乾隆歡心

2019-07-18 00:37

四川德陽倒灣古鎮 三國迷們必訪

2019-07-18 00:37

四川天益老號 酒香瀰漫老街

2019-07-18 00:37

四川德陽綿竹年畫 描繪農家風情

2019-07-18 00:35

「領導吹空調」環衛工高溫下踢正步 理由讓人生氣

2019-07-17 15:56

陸8月起擴大外籍人才辦理簽證及永久居留便利

2019-07-17 15:26

距離台灣最近的跨海大橋「合龍」 陸掐京台高速的咽喉

2019-07-17 13:21

以一夜情為餌酒托誘騙 「最美女嫌犯」被起訴

2019-07-17 12:19

「炫富一姐」郭美美出獄後身形圓潤 網友︰看來監獄伙食不錯

2019-07-17 11:25

垃圾圍城！杭州3年垃圾量將填滿整個西湖

2019-07-17 11:10

隔壁坐美女…陸大廠工程師高鐵摸胸滑腿被逮求饒

2019-07-17 09:43

台灣大學生 暑期登滬實習

2019-07-17 02:15

大陸2682萬人次 失信被禁買機票

2019-07-17 02:15

廣州米其林指南 出現首家二星餐廳

2019-07-17 02:14

台青深圳築夢 引入先進教育模式

2019-07-17 02:14

貓熊幼仔 生長良好

2019-07-17 02:14

福州黃岐到馬祖航線 推優惠票

2019-07-17 02:14

四川德陽／廣漢三星堆 燦爛古蜀文明

2019-07-17 01:02

四川德陽／三星堆博物館 鎮館五寶

2019-07-17 00:59

四川德陽／德陽潮扇 四川一絕

2019-07-17 00:57

四川德陽／廣漢道地 連山大刀回鍋肉

2019-07-17 00:57

陸嚴管網路文學、宮鬥劇

2019-07-17 00:23

中共建政70年十一大閱兵 天安門景觀工程啟動

2019-07-16 18:03
看更多

熱門文章

投資2年賺回45倍價！搶錢新秘招 讓股票大師自嘆不如

2019-07-18 11:00

拍月亮也可以申請專利 華為手機真的有申請

2019-07-18 09:35

建築師、食品技師等50項台灣職業 可在福建直接採認

2019-07-18 10:36

無印良品、IKEA家具上黑榜 胡桃木椅被踢爆是膠合板

2019-07-18 15:27

陸高鐵花9億裝隔音隧道 只為保護3萬隻小鳥

2019-07-18 21:12

6歲女童墜地昏迷 12歲男童怕被大人責罰用木板將她打死

2019-07-18 10:14

22年後殺3鄰居報母仇 張扣扣伏法還獲讚「當代武二郎」

2019-07-18 16:35

潘曉穎父親致函林鄭月娥：無法釋懷 盼港府個案處理

2019-07-18 11:33

5G中國標準來了 大陸向國際電信聯盟提交候選技術方案

2019-07-18 17:51

女「抱黃魚」衝進醫院 原因讓醫生護士嚇傻

2019-07-18 19:57

大陸外匯局宣布 考慮取消QFII額度管理

2019-07-18 17:27

陸中學教師性侵女生逃亡17年 用假身分考上大學再教書

2019-07-18 11:45

陸逾半畢業生月薪不到23K 近4成租房超過3成薪

2019-07-18 12:18

反送中效應 港媒：北京正制定香港戰略「排除動用軍隊」

2019-07-18 17:26

傳香港示威者抵台尋庇護 陸委會：尊重人權原則

2019-07-18 21:46

讓雄蚊染菌兼輻射 廣州滅登革熱登上國際科學期刊

2019-07-18 10:59

紫光展銳與華為完成5G互通測試 實現1.38Gbps下載速率

2019-07-18 11:49

大陸6月結售匯逆差193億美元 創兩年最大

2019-07-18 14:58

華爾街日報：中國成長褪色 人均GDP難追台灣

2019-07-18 08:33

中共「最短命」副部級官員 貴州前副省長蒲波判無期

2019-07-18 19:20

陸慷宣布卸任中共外交部新聞司長、發言人 傳調任北美司

2019-07-18 16:18

國台辦駁控制台媒反批綠色恐怖 陸委會：令人不齒

2019-07-18 18:29

撤回在台殺人案的私人草案 港議員張超雄：民憤到爆炸邊緣

2019-07-18 21:15

天宮二號19日離軌入大氣層 殘骸將落入南太平洋

2019-07-18 16:26

為母復仇連殺鄰居3人 他嘆「這事沒有贏家」

2019-07-18 17:04

移民與出入境便利政策 陸推廣

2019-07-18 01:32

滴滴總裁：去年發生順風車事件 跟董座在會議室痛哭

2019-07-18 17:55

香港泛民主派議員提案 解決港人赴台殺人案

2019-07-18 19:17

9000銀髮族遊行挺年輕人 香港社會運動史頭一遭

2019-07-18 12:52

瑞銀：中美貿易戰將長時間休兵 讓人民幣呈區間波動

2019-07-18 11:36

大陸外匯局：考慮進一步放寬甚至取消QFII額度限制

2019-07-18 14:28

南早：北京將思考治港新戰略 不考慮軍事選項

2019-07-18 16:54

周永康舊部、吉林檢察長楊克勤 疑涉港商劉希泳案被查

2019-07-18 18:19

挪威鮭魚對華出口量增98%

2019-07-18 01:28

陸人赴美購屋近乎腰斬 但仍蟬聯7年最大買家

2019-07-18 14:19

梅伊籲續關注香港 陸外交部：希望英方醒一醒

2019-07-18 18:16

超高懸賞2.2億抓通緝疑犯 河南警電話接不停忙澄清：寫錯了啦

2019-07-18 21:22

籲特首回應訴求 港教協：社會氣氛已十分危險

2019-07-18 16:56

杭州互聯網法院認可 比特幣虛擬財產屬性

2019-07-18 15:54

關鍵點合龍 平潭段全部貫通

2019-07-18 01:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top