親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

重慶蚩尤／不斷遷徙的民族 苗族衣裝銀飾展風情

2019-07-19 00:11聯合報 特派記者胡明揚／重慶彭水報導

九黎城景區的各式苗族建築，蘊含厚重的苗族文化。 圖／本報重慶彭水傳真
九黎城景區的各式苗族建築，蘊含厚重的苗族文化。 圖／本報重慶彭水傳真
分享
根據大陸官方統計，中國南方的苗族人口總數約900多萬人，在少數民族中居前五名，由九黎、三苗、南蠻一脈相承，蚩尤是他們的先祖。苗族是一個不斷遷徙的民族，更是一個充滿苦難的民族，在路上不斷尋找可以安身立命的家園，是苗族人共同的宿命，這些命運也形成他們特殊的服飾與民族文化。

苗族先民為部落聯盟時期的九黎集團，首領為蚩尤，占據黃河中下游大部地區，因與黃河上游的黃帝發生衝突，戰敗而南退。當時黃河是文明的中心，而長江以南的地區則遠離中原，屬於蠻荒之地。

九黎城的浮雕牆，上面雕刻的是苗族傳說故事。 記者胡明揚／攝影
九黎城的浮雕牆，上面雕刻的是苗族傳說故事。 記者胡明揚／攝影
分享

堯、舜、禹時期，九黎部落又發展起來，形成新的部落聯盟－三苗，當時聚在洞庭、鄱陽諸湖，利汶山、稀山等地，與堯、舜、禹為首的部落聯盟進行過長期的抗爭。經過禹的征伐，三苗聯盟的勢力一蹶不振，大部分族人離開江淮和洞庭、彭蠡之間的平原地帶，避入山林沼澤，開始向西北和西南山區遷徙。之後的歷朝歷代，一再發生「趕苗拓業」離鄉背井遷徙事件。

數千年來，苗族從華東到中原，從中原到中南，從中南到西南，甚至還有一部分從中國到東南亞，又從東南亞到世界各地。苗族長時期(5000多年)、遠距離(從東半球到西半球)的長途大遷徙與大流離，是世界2000多個民族中極其罕見的。

媽媽閣，供奉苗族神話傳說中的蝴蝶媽媽。 圖／本報重慶彭水傳真
媽媽閣，供奉苗族神話傳說中的蝴蝶媽媽。 圖／本報重慶彭水傳真
分享

蚩尤九黎族景區講解員秦麗娜表示，苗族長期流離遷徒命運，最能反應在他們的服飾上。據統計，苗族有多達1600多種服飾，居世界第一，他們「以布為紙、以針為筆、以線為墨」，幾乎每一個剌繡圖案紋樣，都有一個來歷或傳說，深含民族的文化，是民族歷史的表達。將遷徒途中所見所聞繡在衣服上，是苗族歷史與生活的展示；不論蝴蝶、龍、魚、飛鳥、圓點花、浮萍花等圖案，都是苗族古歌傳唱的內容。所以說「苗族服裝是穿在身上的一部史詩」，也為苗族服飾搏得「花衣銀裳賽天仙」的美名。

苗族女子結婚穿戴的服飾 圖／本報重慶彭水傳真
苗族女子結婚穿戴的服飾 圖／本報重慶彭水傳真
分享

苗族銀飾是世界上最有名的，苗族女子一身穿戴都是銀。秦麗娜說，其實這也隱藏著苗族人飽經戰亂，將家裡值錢的銀子都做成銀飾穿戴在身上，以備逃難的心理；以及逃難時銀器可以鑑毒變黑的功能。

蚩尤是公認的「苗祖」，所以苗族人對他格外祟敬，每年農曆四月初八蚩尤誕辰，苗寨都會舉行祭祀大典，後來演變為苗族人的「踩花山節」（相當漢族的七夕情人節）。這一天未婚男女在一起唱歌跳舞，如果遇到意中人，就踩對方腳表達愛意，展現苗族民風開放、祟尚自由戀愛的風氣。

另外，苗族對楓樹格外崇拜，認為楓葉是蚩尤戰死屍體的血與肉化為楓林，顯示出苗族意念和虔誠的信仰。

苗族使用的竹製品 圖／本報重慶彭水傳真
苗族使用的竹製品 圖／本報重慶彭水傳真
分享

教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

澳洲律師：楊恆均遭中國起訴 罪名仍不詳

2019-07-18 19:50

重慶蚩尤／千古第一戰神 苗族先祖蚩尤

2019-07-19 00:11

重慶蚩尤／九黎城 傳承苗族文化聖地

2019-07-19 00:10

重慶蚩尤／涿鹿中華三祖堂 還蚩尤歷史定位

2019-07-19 00:10

中共「最短命」副部級官員 貴州前副省長蒲波判無期

2019-07-18 19:20

周永康舊部、吉林檢察長楊克勤 疑涉港商劉希泳案被查

2019-07-18 18:19

為母復仇連殺鄰居3人 他嘆「這事沒有贏家」

2019-07-18 17:04

22年後殺3鄰居報母仇 張扣扣伏法還獲讚「當代武二郎」

2019-07-18 16:35

無印良品、IKEA家具上黑榜 胡桃木椅被踢爆是膠合板

2019-07-18 15:27

陸逾半畢業生月薪不到23K 近4成租房超過3成薪

2019-07-18 12:18

讓雄蚊染菌兼輻射 廣州滅登革熱登上國際科學期刊

2019-07-18 10:59

建築師、食品技師等50項台灣職業 可在福建直接採認

2019-07-18 10:36

關鍵點合龍 平潭段全部貫通

2019-07-18 01:28

海上遊航線試點 海南推郵輪行

2019-07-18 01:28

連江黃岐-馬祖航線月票發售

2019-07-18 01:28

北京兒童戲劇節 如果劇團九度演出

2019-07-18 01:28

四川中江縣掛麵 深得乾隆歡心

2019-07-18 00:37

四川德陽倒灣古鎮 三國迷們必訪

2019-07-18 00:37

四川天益老號 酒香瀰漫老街

2019-07-18 00:37

四川德陽綿竹年畫 描繪農家風情

2019-07-18 00:35

「領導吹空調」環衛工高溫下踢正步 理由讓人生氣

2019-07-17 15:56

陸8月起擴大外籍人才辦理簽證及永久居留便利

2019-07-17 15:26

距離台灣最近的跨海大橋「合龍」 陸掐京台高速的咽喉

2019-07-17 13:21

以一夜情為餌酒托誘騙 「最美女嫌犯」被起訴

2019-07-17 12:19

「炫富一姐」郭美美出獄後身形圓潤 網友︰看來監獄伙食不錯

2019-07-17 11:25

垃圾圍城！杭州3年垃圾量將填滿整個西湖

2019-07-17 11:10

隔壁坐美女…陸大廠工程師高鐵摸胸滑腿被逮求饒

2019-07-17 09:43

台灣大學生 暑期登滬實習

2019-07-17 02:15

大陸2682萬人次 失信被禁買機票

2019-07-17 02:15

廣州米其林指南 出現首家二星餐廳

2019-07-17 02:14

台青深圳築夢 引入先進教育模式

2019-07-17 02:14

貓熊幼仔 生長良好

2019-07-17 02:14

福州黃岐到馬祖航線 推優惠票

2019-07-17 02:14

四川德陽／廣漢三星堆 燦爛古蜀文明

2019-07-17 01:02

四川德陽／三星堆博物館 鎮館五寶

2019-07-17 00:59

四川德陽／德陽潮扇 四川一絕

2019-07-17 00:57

四川德陽／廣漢道地 連山大刀回鍋肉

2019-07-17 00:57

陸嚴管網路文學、宮鬥劇

2019-07-17 00:23

中共建政70年十一大閱兵 天安門景觀工程啟動

2019-07-16 18:03
看更多

熱門文章

投資2年賺回45倍價！搶錢新秘招 讓股票大師自嘆不如

2019-07-18 11:00

拍月亮也可以申請專利 華為手機真的有申請

2019-07-18 09:35

建築師、食品技師等50項台灣職業 可在福建直接採認

2019-07-18 10:36

無印良品、IKEA家具上黑榜 胡桃木椅被踢爆是膠合板

2019-07-18 15:27

陸高鐵花9億裝隔音隧道 只為保護3萬隻小鳥

2019-07-18 21:12

6歲女童墜地昏迷 12歲男童怕被大人責罰用木板將她打死

2019-07-18 10:14

22年後殺3鄰居報母仇 張扣扣伏法還獲讚「當代武二郎」

2019-07-18 16:35

潘曉穎父親致函林鄭月娥：無法釋懷 盼港府個案處理

2019-07-18 11:33

5G中國標準來了 大陸向國際電信聯盟提交候選技術方案

2019-07-18 17:51

女「抱黃魚」衝進醫院 原因讓醫生護士嚇傻

2019-07-18 19:57

大陸外匯局宣布 考慮取消QFII額度管理

2019-07-18 17:27

陸中學教師性侵女生逃亡17年 用假身分考上大學再教書

2019-07-18 11:45

陸逾半畢業生月薪不到23K 近4成租房超過3成薪

2019-07-18 12:18

反送中效應 港媒：北京正制定香港戰略「排除動用軍隊」

2019-07-18 17:26

傳香港示威者抵台尋庇護 陸委會：尊重人權原則

2019-07-18 21:46

讓雄蚊染菌兼輻射 廣州滅登革熱登上國際科學期刊

2019-07-18 10:59

紫光展銳與華為完成5G互通測試 實現1.38Gbps下載速率

2019-07-18 11:49

大陸6月結售匯逆差193億美元 創兩年最大

2019-07-18 14:58

華爾街日報：中國成長褪色 人均GDP難追台灣

2019-07-18 08:33

中共「最短命」副部級官員 貴州前副省長蒲波判無期

2019-07-18 19:20

陸慷宣布卸任中共外交部新聞司長、發言人 傳調任北美司

2019-07-18 16:18

國台辦駁控制台媒反批綠色恐怖 陸委會：令人不齒

2019-07-18 18:29

撤回在台殺人案的私人草案 港議員張超雄：民憤到爆炸邊緣

2019-07-18 21:15

天宮二號19日離軌入大氣層 殘骸將落入南太平洋

2019-07-18 16:26

為母復仇連殺鄰居3人 他嘆「這事沒有贏家」

2019-07-18 17:04

移民與出入境便利政策 陸推廣

2019-07-18 01:32

滴滴總裁：去年發生順風車事件 跟董座在會議室痛哭

2019-07-18 17:55

香港泛民主派議員提案 解決港人赴台殺人案

2019-07-18 19:17

9000銀髮族遊行挺年輕人 香港社會運動史頭一遭

2019-07-18 12:52

瑞銀：中美貿易戰將長時間休兵 讓人民幣呈區間波動

2019-07-18 11:36

大陸外匯局：考慮進一步放寬甚至取消QFII額度限制

2019-07-18 14:28

南早：北京將思考治港新戰略 不考慮軍事選項

2019-07-18 16:54

周永康舊部、吉林檢察長楊克勤 疑涉港商劉希泳案被查

2019-07-18 18:19

挪威鮭魚對華出口量增98%

2019-07-18 01:28

陸人赴美購屋近乎腰斬 但仍蟬聯7年最大買家

2019-07-18 14:19

梅伊籲續關注香港 陸外交部：希望英方醒一醒

2019-07-18 18:16

超高懸賞2.2億抓通緝疑犯 河南警電話接不停忙澄清：寫錯了啦

2019-07-18 21:22

籲特首回應訴求 港教協：社會氣氛已十分危險

2019-07-18 16:56

杭州互聯網法院認可 比特幣虛擬財產屬性

2019-07-18 15:54

關鍵點合龍 平潭段全部貫通

2019-07-18 01:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top