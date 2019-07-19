重慶蚩尤／不斷遷徙的民族 苗族衣裝銀飾展風情

2019-07-19 00:11 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／重慶彭水報導



九黎城景區的各式苗族建築，蘊含厚重的苗族文化。 圖／本報重慶彭水傳真 分享 facebook 根據大陸官方統計，中國南方的苗族人口總數約900多萬人，在少數民族中居前五名，由九黎、三苗、南蠻一脈相承，蚩尤是他們的先祖。苗族是一個不斷遷徙的民族，更是一個充滿苦難的民族，在路上不斷尋找可以安身立命的家園，是苗族人共同的宿命，這些命運也形成他們特殊的服飾與民族文化。

苗族先民為部落聯盟時期的九黎集團，首領為蚩尤，占據黃河中下游大部地區，因與黃河上游的黃帝發生衝突，戰敗而南退。當時黃河是文明的中心，而長江以南的地區則遠離中原，屬於蠻荒之地。

九黎城的浮雕牆，上面雕刻的是苗族傳說故事。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

堯、舜、禹時期，九黎部落又發展起來，形成新的部落聯盟－三苗，當時聚在洞庭、鄱陽諸湖，利汶山、稀山等地，與堯、舜、禹為首的部落聯盟進行過長期的抗爭。經過禹的征伐，三苗聯盟的勢力一蹶不振，大部分族人離開江淮和洞庭、彭蠡之間的平原地帶，避入山林沼澤，開始向西北和西南山區遷徙。之後的歷朝歷代，一再發生「趕苗拓業」離鄉背井遷徙事件。

數千年來，苗族從華東到中原，從中原到中南，從中南到西南，甚至還有一部分從中國到東南亞，又從東南亞到世界各地。苗族長時期(5000多年)、遠距離(從東半球到西半球)的長途大遷徙與大流離，是世界2000多個民族中極其罕見的。

媽媽閣，供奉苗族神話傳說中的蝴蝶媽媽。 圖／本報重慶彭水傳真 分享 facebook

蚩尤九黎族景區講解員秦麗娜表示，苗族長期流離遷徒命運，最能反應在他們的服飾上。據統計，苗族有多達1600多種服飾，居世界第一，他們「以布為紙、以針為筆、以線為墨」，幾乎每一個剌繡圖案紋樣，都有一個來歷或傳說，深含民族的文化，是民族歷史的表達。將遷徒途中所見所聞繡在衣服上，是苗族歷史與生活的展示；不論蝴蝶、龍、魚、飛鳥、圓點花、浮萍花等圖案，都是苗族古歌傳唱的內容。所以說「苗族服裝是穿在身上的一部史詩」，也為苗族服飾搏得「花衣銀裳賽天仙」的美名。

苗族女子結婚穿戴的服飾 圖／本報重慶彭水傳真 分享 facebook

苗族銀飾是世界上最有名的，苗族女子一身穿戴都是銀。秦麗娜說，其實這也隱藏著苗族人飽經戰亂，將家裡值錢的銀子都做成銀飾穿戴在身上，以備逃難的心理；以及逃難時銀器可以鑑毒變黑的功能。

蚩尤是公認的「苗祖」，所以苗族人對他格外祟敬，每年農曆四月初八蚩尤誕辰，苗寨都會舉行祭祀大典，後來演變為苗族人的「踩花山節」（相當漢族的七夕情人節）。這一天未婚男女在一起唱歌跳舞，如果遇到意中人，就踩對方腳表達愛意，展現苗族民風開放、祟尚自由戀愛的風氣。

另外，苗族對楓樹格外崇拜，認為楓葉是蚩尤戰死屍體的血與肉化為楓林，顯示出苗族意念和虔誠的信仰。