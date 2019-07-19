親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

重慶蚩尤／九黎城 傳承苗族文化聖地

2019-07-19 00:10聯合報 特派記者胡明揚／重慶彭水報導

苗戲樓表演的內容，以苗族文化風俗節目為主。 圖╱本報重慶彭水傳真
苗戲樓表演的內容，以苗族文化風俗節目為主。 圖╱本報重慶彭水傳真
分享
黃帝、炎帝、蚩尤，是「華夏三祖」，千百年來，祭祀黃帝陵和炎帝陵，成為傳統祭祀大典；然而遺憾的是，大陸卻沒有一處祭祀蚩尤的地方。正是在這樣的背景下，重慶彭水蚩尤九黎城應運而生。

重慶彭水苗族土家族自治縣境內，居住著苗族、土家族等11個少數民族，苗族人口約占全縣少數民族總人口的38%，是重慶唯一以苗族為主體民族的少數民族大縣，也是全大陸以縣為單位、苗族人口最多的縣。再加上保存完整的苗族歷史文化、民風民俗、宗教信仰，開發興建了蚩尤九黎城景區。

遊客進入九黎城，美麗的苗族女子奉上苗族釀的酒。 圖╱本報重慶彭水傳真
遊客進入九黎城，美麗的苗族女子奉上苗族釀的酒。 圖╱本報重慶彭水傳真
分享

蚩尤九黎城由40餘處單體景觀建築構成，旅遊核心區包括九道門、九黎宮、九黎部落、北斗七星神鼓亭、苗王府、蚩尤大殿、禹王宮、三苗長廊、九黎神柱等。另外還有九黎街、九黎文化廣場、演武場、苗戲樓等。

九黎城的城牆分別從明朝、清朝、民國都有修建、重建和修復，整座城牆全長880公尺，環九黎城核心區一周，依山而建，雄奇壯觀，古城牆全部採用巨大的青石築成。九黎城的碉樓造型獨特，做工精細，是目前大陸最大、最高的苗族碉樓之一。

九黎宮是目前最大的苗族吊腳樓群 圖╱本報重慶彭水傳真
九黎宮是目前最大的苗族吊腳樓群 圖╱本報重慶彭水傳真
分享

苗王府共有五進，是苗王家族生活住所及處理政務和迎客的地方，也是景區室內展演場所，表演苗家兒女的民族民俗風情。

九黎宮是九黎城最重要的標誌性建築，因地制宜、依山造勢，退山而居。宮高99公尺，呈11開間，是彭水展示苗族文化、民風民俗的博物館，是世界最高最大的吊腳樓群。

百戲樓是九黎城內最大的建築之一，是景區文化展示和節目展演的地方，表演的內容以苗族文化風俗節目為主。三苗長廊全長480公尺，象徵著苗族非常歡慶的節日－農曆4月初8春耕節。三苗長廊是景區內唯一一個購物長廊，也是苗族文化的展示場所。

三苗長廊的背後是百公尺的浮雕牆，上面雕刻苗族大遷徙，苗族各個支系、各部落、各朝各代、各地方的苗族文化和苗族的神話故事、民風民俗、節慶活動、祭祀活動等。

蚩尤大殿是九黎城的靈魂工程 圖╱本報重慶彭水傳真
蚩尤大殿是九黎城的靈魂工程 圖╱本報重慶彭水傳真
分享

蚩尤大殿是九黎城的靈魂工程，大殿正中供奉著純紫銅打造的蚩尤神像，座像高5.99公尺，長3.3公尺，寬1.9公尺，重達40噸，是目前大陸最大的蚩尤祖座像。

九黎神柱是苗族的象徵之柱，採用漢白玉精雕細刻而成，總高24公尺，神柱上雕刻的是苗族古歌裡崇拜的108個鬼神的各種雕像；石柱底部直徑3公尺，是世界上最高、最大，雕刻人物最多的苗族石柱。

媽媽閣是苗族獨有的建築，供奉的是苗族神話傳說中的蝴蝶媽媽，是苗族人偉大而慈祥的保護神，如同媽祖、觀世音菩薩一樣，受人們敬仰和崇拜。

蚩尤九黎城，展現神秘的苗族文化。 圖╱本報重慶彭水傳真
蚩尤九黎城，展現神秘的苗族文化。 圖╱本報重慶彭水傳真
分享

教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

澳洲律師：楊恆均遭中國起訴 罪名仍不詳

2019-07-18 19:50

重慶蚩尤／千古第一戰神 苗族先祖蚩尤

2019-07-19 00:11

重慶蚩尤／不斷遷徙的民族 苗族衣裝銀飾展風情

2019-07-19 00:11

重慶蚩尤／涿鹿中華三祖堂 還蚩尤歷史定位

2019-07-19 00:10

中共「最短命」副部級官員 貴州前副省長蒲波判無期

2019-07-18 19:20

周永康舊部、吉林檢察長楊克勤 疑涉港商劉希泳案被查

2019-07-18 18:19

為母復仇連殺鄰居3人 他嘆「這事沒有贏家」

2019-07-18 17:04

22年後殺3鄰居報母仇 張扣扣伏法還獲讚「當代武二郎」

2019-07-18 16:35

無印良品、IKEA家具上黑榜 胡桃木椅被踢爆是膠合板

2019-07-18 15:27

陸逾半畢業生月薪不到23K 近4成租房超過3成薪

2019-07-18 12:18

讓雄蚊染菌兼輻射 廣州滅登革熱登上國際科學期刊

2019-07-18 10:59

建築師、食品技師等50項台灣職業 可在福建直接採認

2019-07-18 10:36

關鍵點合龍 平潭段全部貫通

2019-07-18 01:28

海上遊航線試點 海南推郵輪行

2019-07-18 01:28

連江黃岐-馬祖航線月票發售

2019-07-18 01:28

北京兒童戲劇節 如果劇團九度演出

2019-07-18 01:28

四川中江縣掛麵 深得乾隆歡心

2019-07-18 00:37

四川德陽倒灣古鎮 三國迷們必訪

2019-07-18 00:37

四川天益老號 酒香瀰漫老街

2019-07-18 00:37

四川德陽綿竹年畫 描繪農家風情

2019-07-18 00:35

「領導吹空調」環衛工高溫下踢正步 理由讓人生氣

2019-07-17 15:56

陸8月起擴大外籍人才辦理簽證及永久居留便利

2019-07-17 15:26

距離台灣最近的跨海大橋「合龍」 陸掐京台高速的咽喉

2019-07-17 13:21

以一夜情為餌酒托誘騙 「最美女嫌犯」被起訴

2019-07-17 12:19

「炫富一姐」郭美美出獄後身形圓潤 網友︰看來監獄伙食不錯

2019-07-17 11:25

垃圾圍城！杭州3年垃圾量將填滿整個西湖

2019-07-17 11:10

隔壁坐美女…陸大廠工程師高鐵摸胸滑腿被逮求饒

2019-07-17 09:43

台灣大學生 暑期登滬實習

2019-07-17 02:15

大陸2682萬人次 失信被禁買機票

2019-07-17 02:15

廣州米其林指南 出現首家二星餐廳

2019-07-17 02:14

台青深圳築夢 引入先進教育模式

2019-07-17 02:14

貓熊幼仔 生長良好

2019-07-17 02:14

福州黃岐到馬祖航線 推優惠票

2019-07-17 02:14

四川德陽／廣漢三星堆 燦爛古蜀文明

2019-07-17 01:02

四川德陽／三星堆博物館 鎮館五寶

2019-07-17 00:59

四川德陽／德陽潮扇 四川一絕

2019-07-17 00:57

四川德陽／廣漢道地 連山大刀回鍋肉

2019-07-17 00:57

陸嚴管網路文學、宮鬥劇

2019-07-17 00:23

中共建政70年十一大閱兵 天安門景觀工程啟動

2019-07-16 18:03
看更多

熱門文章

投資2年賺回45倍價！搶錢新秘招 讓股票大師自嘆不如

2019-07-18 11:00

拍月亮也可以申請專利 華為手機真的有申請

2019-07-18 09:35

建築師、食品技師等50項台灣職業 可在福建直接採認

2019-07-18 10:36

無印良品、IKEA家具上黑榜 胡桃木椅被踢爆是膠合板

2019-07-18 15:27

陸高鐵花9億裝隔音隧道 只為保護3萬隻小鳥

2019-07-18 21:12

6歲女童墜地昏迷 12歲男童怕被大人責罰用木板將她打死

2019-07-18 10:14

22年後殺3鄰居報母仇 張扣扣伏法還獲讚「當代武二郎」

2019-07-18 16:35

潘曉穎父親致函林鄭月娥：無法釋懷 盼港府個案處理

2019-07-18 11:33

5G中國標準來了 大陸向國際電信聯盟提交候選技術方案

2019-07-18 17:51

女「抱黃魚」衝進醫院 原因讓醫生護士嚇傻

2019-07-18 19:57

大陸外匯局宣布 考慮取消QFII額度管理

2019-07-18 17:27

陸中學教師性侵女生逃亡17年 用假身分考上大學再教書

2019-07-18 11:45

陸逾半畢業生月薪不到23K 近4成租房超過3成薪

2019-07-18 12:18

反送中效應 港媒：北京正制定香港戰略「排除動用軍隊」

2019-07-18 17:26

傳香港示威者抵台尋庇護 陸委會：尊重人權原則

2019-07-18 21:46

讓雄蚊染菌兼輻射 廣州滅登革熱登上國際科學期刊

2019-07-18 10:59

紫光展銳與華為完成5G互通測試 實現1.38Gbps下載速率

2019-07-18 11:49

大陸6月結售匯逆差193億美元 創兩年最大

2019-07-18 14:58

華爾街日報：中國成長褪色 人均GDP難追台灣

2019-07-18 08:33

中共「最短命」副部級官員 貴州前副省長蒲波判無期

2019-07-18 19:20

陸慷宣布卸任中共外交部新聞司長、發言人 傳調任北美司

2019-07-18 16:18

國台辦駁控制台媒反批綠色恐怖 陸委會：令人不齒

2019-07-18 18:29

撤回在台殺人案的私人草案 港議員張超雄：民憤到爆炸邊緣

2019-07-18 21:15

天宮二號19日離軌入大氣層 殘骸將落入南太平洋

2019-07-18 16:26

為母復仇連殺鄰居3人 他嘆「這事沒有贏家」

2019-07-18 17:04

移民與出入境便利政策 陸推廣

2019-07-18 01:32

滴滴總裁：去年發生順風車事件 跟董座在會議室痛哭

2019-07-18 17:55

香港泛民主派議員提案 解決港人赴台殺人案

2019-07-18 19:17

9000銀髮族遊行挺年輕人 香港社會運動史頭一遭

2019-07-18 12:52

瑞銀：中美貿易戰將長時間休兵 讓人民幣呈區間波動

2019-07-18 11:36

大陸外匯局：考慮進一步放寬甚至取消QFII額度限制

2019-07-18 14:28

南早：北京將思考治港新戰略 不考慮軍事選項

2019-07-18 16:54

周永康舊部、吉林檢察長楊克勤 疑涉港商劉希泳案被查

2019-07-18 18:19

挪威鮭魚對華出口量增98%

2019-07-18 01:28

陸人赴美購屋近乎腰斬 但仍蟬聯7年最大買家

2019-07-18 14:19

梅伊籲續關注香港 陸外交部：希望英方醒一醒

2019-07-18 18:16

超高懸賞2.2億抓通緝疑犯 河南警電話接不停忙澄清：寫錯了啦

2019-07-18 21:22

籲特首回應訴求 港教協：社會氣氛已十分危險

2019-07-18 16:56

杭州互聯網法院認可 比特幣虛擬財產屬性

2019-07-18 15:54

關鍵點合龍 平潭段全部貫通

2019-07-18 01:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top