重慶蚩尤／九黎城 傳承苗族文化聖地

2019-07-19 00:10 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／重慶彭水報導



苗戲樓表演的內容，以苗族文化風俗節目為主。 圖╱本報重慶彭水傳真 分享 facebook 黃帝、炎帝、蚩尤，是「華夏三祖」，千百年來，祭祀黃帝陵和炎帝陵，成為傳統祭祀大典；然而遺憾的是，大陸卻沒有一處祭祀蚩尤的地方。正是在這樣的背景下，重慶彭水蚩尤九黎城應運而生。

重慶彭水苗族土家族自治縣境內，居住著苗族、土家族等11個少數民族，苗族人口約占全縣少數民族總人口的38%，是重慶唯一以苗族為主體民族的少數民族大縣，也是全大陸以縣為單位、苗族人口最多的縣。再加上保存完整的苗族歷史文化、民風民俗、宗教信仰，開發興建了蚩尤九黎城景區。

遊客進入九黎城，美麗的苗族女子奉上苗族釀的酒。 圖╱本報重慶彭水傳真 分享 facebook

蚩尤九黎城由40餘處單體景觀建築構成，旅遊核心區包括九道門、九黎宮、九黎部落、北斗七星神鼓亭、苗王府、蚩尤大殿、禹王宮、三苗長廊、九黎神柱等。另外還有九黎街、九黎文化廣場、演武場、苗戲樓等。

九黎城的城牆分別從明朝、清朝、民國都有修建、重建和修復，整座城牆全長880公尺，環九黎城核心區一周，依山而建，雄奇壯觀，古城牆全部採用巨大的青石築成。九黎城的碉樓造型獨特，做工精細，是目前大陸最大、最高的苗族碉樓之一。

九黎宮是目前最大的苗族吊腳樓群 圖╱本報重慶彭水傳真 分享 facebook

苗王府共有五進，是苗王家族生活住所及處理政務和迎客的地方，也是景區室內展演場所，表演苗家兒女的民族民俗風情。

九黎宮是九黎城最重要的標誌性建築，因地制宜、依山造勢，退山而居。宮高99公尺，呈11開間，是彭水展示苗族文化、民風民俗的博物館，是世界最高最大的吊腳樓群。

百戲樓是九黎城內最大的建築之一，是景區文化展示和節目展演的地方，表演的內容以苗族文化風俗節目為主。三苗長廊全長480公尺，象徵著苗族非常歡慶的節日－農曆4月初8春耕節。三苗長廊是景區內唯一一個購物長廊，也是苗族文化的展示場所。

三苗長廊的背後是百公尺的浮雕牆，上面雕刻苗族大遷徙，苗族各個支系、各部落、各朝各代、各地方的苗族文化和苗族的神話故事、民風民俗、節慶活動、祭祀活動等。

蚩尤大殿是九黎城的靈魂工程 圖╱本報重慶彭水傳真 分享 facebook

蚩尤大殿是九黎城的靈魂工程，大殿正中供奉著純紫銅打造的蚩尤神像，座像高5.99公尺，長3.3公尺，寬1.9公尺，重達40噸，是目前大陸最大的蚩尤祖座像。

九黎神柱是苗族的象徵之柱，採用漢白玉精雕細刻而成，總高24公尺，神柱上雕刻的是苗族古歌裡崇拜的108個鬼神的各種雕像；石柱底部直徑3公尺，是世界上最高、最大，雕刻人物最多的苗族石柱。

媽媽閣是苗族獨有的建築，供奉的是苗族神話傳說中的蝴蝶媽媽，是苗族人偉大而慈祥的保護神，如同媽祖、觀世音菩薩一樣，受人們敬仰和崇拜。