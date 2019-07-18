陸高鐵花9億裝隔音隧道 只為保護3萬隻小鳥

2019-07-18 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



去年通車的大陸江湛高鐵（江門至湛江）新會段，為保護當地3萬隻小鳥，耗資1.8億多人民幣（約9億台幣）興建全長2036公尺、全球首例高速鐵路拱形全封閉隔音隧道，讓高鐵列車通過景區時以進入隔音隧道方式減少對生態環境的傷害。

人民鐵道報新媒體中心報導，廣東省江門市天馬村附近，有一棵長於明末清初的大榕樹。隨著時間的推移，大榕樹獨木成林，目前已經覆蓋了近兩萬平方米的水面。由於榕樹枝葉茂密，成為很多鳥類的安居之所。這裡棲息著3萬多隻鷺鳥，還是作家巴金筆下「鳥的天堂」的原型。

江湛鐵路距離生態區規劃邊緣約300米，從2014年8月開始施工後，為維護這處小鳥棲息地，鐵路集團、鐵四院、華中科技大學、武漢理工大學、西南交通大學等單位聯合研究，通過風洞試驗、噪音檢測等模擬試驗，最終確定施工方案，為經過景區的兩公里路段穿上特殊的「防護衣」。

試驗初始，施工方以1：1的模型先在他處建造橋上全封閉隔音屏可行性驗證，最終研究設計出的拱形全封閉隔音屏障。從設計到建設共歷時3年，安裝了42260塊吸音板，採用世界上最先進的隔音設備和技術。

全長2036米的隔音隧道主要由拱形鋼構架和金屬吸、隔音板及ECC混凝土吸音板組成，將通用的140毫米厚金屬吸音板減小為80毫米厚，保證金屬板力學及聲學性能滿足指標要求。此外，ECC混凝土吸音板採用高韌性纖維材料。

最終經過反覆測試，全封閉聲屏障安裝後可降噪20分貝以上，列車經過造成的聲音比「小鳥天堂」核心區的聲級僅增加0.2分貝，還可減少對景區鳥類的光汙染。同時，全封閉拱形聲屏障，因為拱形受力更均勻，能夠抵抗14級颱風。

這項全球首例的隔音隧道(全封閉聲屏障)不僅開了鐵路橋上設置全封閉聲屏障的先河，有效填補了在合理結構形式、列車氣動力效應降噪、隔音效果方面的世界空白，還形成了一套系統的全封閉聲屏障綜合設計和建造技術，為高鐵或城際鐵路在城區及鄰近環境敏感點的環境保護提供有益經驗。