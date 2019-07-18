中共「最短命」副部級官員 貴州前副省長蒲波判無期

2019-07-18 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



有「最短命」的副省長之稱，原貴州省副省長蒲波，因受賄罪，被判處無期徒刑。（新華網） 分享 facebook 被控受賄7126萬元人民幣，貴州省政府原副省長蒲波今天被判無期徒刑。在四川任職多年的蒲波被中共中央提拔為副省長後，僅僅三個月就落馬，創下中共「最短命」省部級官員的紀碌。

據新華網，18日，江蘇省南京市中級人民法院公開宣判貴州省原副省長蒲波受賄案。對被告人蒲波以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產；對蒲波受賄犯罪所得財物及孳息予以追繳，上繳國庫。

蒲波當庭表示服從判決，不上訴。

法院審理查明，蒲波利用在四川的職務之便，受賄折合人民幣7126萬元。 法院認為，蒲波的行為構成受賄罪。鑒於蒲波到案后如實供述自己的罪行，主動交代辦案機关尚未掌握的部分犯罪事實，積極退繳全部贓款贓物，認罪認罰，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

據大陸官方公開資料顯示，1963年出生的蒲波是四川南充人。其仕途就起步於四川省，曾任四川省巴中市委副書記、市長，四川省委組織部常務副部長，四川省德陽市委書記。 2018年1月起，自四川異地升遷，出任貴州省副省長、省政府黨組成員。

晉升副部級僅3個月後，5月4日，中共中紀委发布消息稱，貴州省副省長蒲波涉嫌嚴重違紀違法被調查。5月31日，蒲波被免去貴州省政府副省長職務。 大陸官媒曾指出，從副廳到正廳，蒲波用了9年時間，從正廳到副部，又用了10年時間。然而，從異地升任副部到落馬，他只花了3個月。

值得一提的是，蒲波創下了大陸提拔省部級之後，最快落馬的官員紀錄。