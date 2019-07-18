22年後殺3鄰居報母仇 張扣扣伏法還獲讚「當代武二郎」

2019-07-18 16:35 世界日報 中國新聞組／北京18日電



驚動一時的張扣扣殺人案有新進展。張扣扣13歲時目睹母親在鄰里糾紛中，遭傷害致死。心懷怨恨近22年後，於去年除夕殺害鄰居王家父子三人，17日被執行死刑。張扣扣是否應殺人償命再度引發熱議，也被拿來與類似案件因母親受辱而殺人的于歡相提並論。

據中國最高人民法院官方微博17日發布的消息，張扣扣已在當天上午被陝西漢中市中級人民法院執行死刑，臨刑前他會見了自己的近親屬。

據判決書，事件源於1996年8月27日，張扣扣家鄰居王自新的三子王正軍（時年17歲）因鄰里糾紛將張扣扣之母傷害致死。同年12月5日，漢中市原南鄭縣人民法院鑑於王正軍犯罪時未滿18歲、張母在案件起因上有一定過錯等情節，以故意傷害罪判處王正軍有期徒刑七年，王自新賠償張家經濟損失9639元人民幣。

心有不甘的張扣扣決定報復王家父子。2018年2月15日（除夕），王校軍、王正軍兄弟二人返鄉時，遭埋伏途中的張扣扣持刀連續捅刺致死。隨後，張扣扣闖入王自新家，捅刺王自新胸腹部、頸部數刀，致王自新死亡。之後，張扣扣更燒毀王家轎車。

張扣扣逃離現場後，於同月到公安機關投案

最高人民法院認為，王正軍傷害致死張扣扣之母的行為已受到法律制裁，但張扣扣卻心懷怨恨，加之工作、生活多年不如意，在其母被害22年後，蓄意報復王正軍及王的父兄，精心策畫犯罪，選擇除夕之日當眾蒙面持刀行凶，致三名被害人死亡，且有追殺王校軍和二次加害王正軍的情節，主觀惡性極深，犯罪情節特別惡劣，手段特別殘忍，後果和罪行極其嚴重，應依法嚴懲。

不少網友指出，可以理解張扣扣為母親報仇的動機，質疑「當年為什麼不執行別人死刑？」、「私仇的背後有法律的不公呢？」。甚至有網友稱他為「當代武二郎」，認為他是民間正義化身。

不過，也有評論認為，「為張扣扣叫好的聲音中，有那種圍觀不嫌事大的起哄心態，更有不顧法律不計後果的戾氣。」張扣扣殺人「事出有因」的「因」，不過是他自認為的不公。

另有網友表示，張扣扣有罪但不至於死刑。人民法院報則發表短評稱：「法治社會，法律和理性應當戰勝情感」。將張扣扣連殺三人的窮凶極惡的行為包裝成「俠士」之舉，只存在於武俠小說中。法治社會，法律不會也不應該縱容以暴制暴。