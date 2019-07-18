為母復仇連殺鄰居3人 他嘆「這事沒有贏家」

2019-07-18 17:04 世界日報 中國新聞組╱北京18日電



當事者王家二兒子王富軍則說「他的死換不回親人的命。就這事而言，沒有贏家，只有深深的悲哀和警醒！」。圖擷自CCTV 分享 facebook 張扣扣殺人案引發關注，張父表示，在行刑前，兒子只對他說了：「爸爸，沒事的。」對於兒子被執行死刑，張父表示不能釋懷，更拒絕接受兒子骨灰，以示抗議。而另一當事者王家二兒子王富軍則說「他的死換不回親人的命。就這事而言，沒有贏家，只有深深的悲哀和警醒！」

瀟湘晨報報導，張扣扣的父親張福如說，在執行死刑當天上午，家屬只有他一人見了張扣扣。當時張扣扣只說了：「爸爸，沒事的」、「你這22年是怎麼過的」，說話時表情平靜。

伏法後，張扣扣已被火化。張福如說：「在火葬場，讓我把骨灰匣子拿回來，我沒要。」、「他們這是冤案，我不服氣。」

對於張扣扣的殺人動機，張福如指出：「20年前，他們胡說八道，20年前那個殺人兇手現在還活著呢。」「是（王家）老二打死的不是老三，老三是頂罪的。」

張福如還稱，「判決要賠償我們家的錢，我都沒收到，我60多歲了，只有一個人生活，要養老了。」而被問到事發當年為何幼小的張扣扣會在屍檢現場，以及是否作為失職父親，灌輸張扣扣「復仇」觀念等，張福如回稱「不知道」。

案件的另一方，王家二兒子王富軍則表示，「死有餘辜，但是我心裡一點都不高興。」認為這個結果「彌補不了我三個親人的命。」對於被指是「元兇」，王富軍說：「如果不是我當時那麼衝動，就沒後邊的事了」。他說當年張母朝他吐口水，當時年輕氣盛就氣不過…，過了十幾分鐘她又返回來，又朝我臉上吐，我真的是忍無可忍，就給了她一巴掌。」

王富軍強調：「我父親是勸架，根本就（沒參與）。」他更稱，「最可惜的是我大哥」、「當時的事，他根本都不知情，說我們兄弟三個都參與了當年的事純粹是胡扯。」

王富軍還說：「我覺得是一種悲哀，這件事情我們兩家沒有贏家，就是造了個孽。我一點都高興不起來，我們兩家搞成這個樣子，這個事其實是完全可以避免的。」