親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

為母復仇連殺鄰居3人 他嘆「這事沒有贏家」

2019-07-18 17:04世界日報 中國新聞組╱北京18日電

當事者王家二兒子王富軍則說「他的死換不回親人的命。就這事而言，沒有贏家，只有深深...
當事者王家二兒子王富軍則說「他的死換不回親人的命。就這事而言，沒有贏家，只有深深的悲哀和警醒！」。圖擷自CCTV
分享
張扣扣殺人案引發關注，張父表示，在行刑前，兒子只對他說了：「爸爸，沒事的。」對於兒子被執行死刑，張父表示不能釋懷，更拒絕接受兒子骨灰，以示抗議。而另一當事者王家二兒子王富軍則說「他的死換不回親人的命。就這事而言，沒有贏家，只有深深的悲哀和警醒！」

瀟湘晨報報導，張扣扣的父親張福如說，在執行死刑當天上午，家屬只有他一人見了張扣扣。當時張扣扣只說了：「爸爸，沒事的」、「你這22年是怎麼過的」，說話時表情平靜。

伏法後，張扣扣已被火化。張福如說：「在火葬場，讓我把骨灰匣子拿回來，我沒要。」、「他們這是冤案，我不服氣。」

對於張扣扣的殺人動機，張福如指出：「20年前，他們胡說八道，20年前那個殺人兇手現在還活著呢。」「是（王家）老二打死的不是老三，老三是頂罪的。」

張福如還稱，「判決要賠償我們家的錢，我都沒收到，我60多歲了，只有一個人生活，要養老了。」而被問到事發當年為何幼小的張扣扣會在屍檢現場，以及是否作為失職父親，灌輸張扣扣「復仇」觀念等，張福如回稱「不知道」。

案件的另一方，王家二兒子王富軍則表示，「死有餘辜，但是我心裡一點都不高興。」認為這個結果「彌補不了我三個親人的命。」對於被指是「元兇」，王富軍說：「如果不是我當時那麼衝動，就沒後邊的事了」。他說當年張母朝他吐口水，當時年輕氣盛就氣不過…，過了十幾分鐘她又返回來，又朝我臉上吐，我真的是忍無可忍，就給了她一巴掌。」

王富軍強調：「我父親是勸架，根本就（沒參與）。」他更稱，「最可惜的是我大哥」、「當時的事，他根本都不知情，說我們兄弟三個都參與了當年的事純粹是胡扯。」

王富軍還說：「我覺得是一種悲哀，這件事情我們兩家沒有贏家，就是造了個孽。我一點都高興不起來，我們兩家搞成這個樣子，這個事其實是完全可以避免的。」

殺人死刑北京
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

22年後殺3鄰居報母仇 張扣扣伏法還獲讚「當代武二郎」

2019-07-18 16:35

周永康舊部、吉林檢察長楊克勤 疑涉港商劉希泳案被查

2019-07-18 18:19

無印良品、IKEA家具上黑榜 胡桃木椅被踢爆是膠合板

2019-07-18 15:27

陸逾半畢業生月薪不到23K 近4成租房超過3成薪

2019-07-18 12:18

讓雄蚊染菌兼輻射 廣州滅登革熱登上國際科學期刊

2019-07-18 10:59

建築師、食品技師等50項台灣職業 可在福建直接採認

2019-07-18 10:36

關鍵點合龍 平潭段全部貫通

2019-07-18 01:28

海上遊航線試點 海南推郵輪行

2019-07-18 01:28

連江黃岐-馬祖航線月票發售

2019-07-18 01:28

北京兒童戲劇節 如果劇團九度演出

2019-07-18 01:28

四川中江縣掛麵 深得乾隆歡心

2019-07-18 00:37

四川德陽倒灣古鎮 三國迷們必訪

2019-07-18 00:37

四川天益老號 酒香瀰漫老街

2019-07-18 00:37

四川德陽綿竹年畫 描繪農家風情

2019-07-18 00:35

「領導吹空調」環衛工高溫下踢正步 理由讓人生氣

2019-07-17 15:56

陸8月起擴大外籍人才辦理簽證及永久居留便利

2019-07-17 15:26

距離台灣最近的跨海大橋「合龍」 陸掐京台高速的咽喉

2019-07-17 13:21

以一夜情為餌酒托誘騙 「最美女嫌犯」被起訴

2019-07-17 12:19

「炫富一姐」郭美美出獄後身形圓潤 網友︰看來監獄伙食不錯

2019-07-17 11:25

垃圾圍城！杭州3年垃圾量將填滿整個西湖

2019-07-17 11:10

隔壁坐美女…陸大廠工程師高鐵摸胸滑腿被逮求饒

2019-07-17 09:43

台灣大學生 暑期登滬實習

2019-07-17 02:15

大陸2682萬人次 失信被禁買機票

2019-07-17 02:15

廣州米其林指南 出現首家二星餐廳

2019-07-17 02:14

台青深圳築夢 引入先進教育模式

2019-07-17 02:14

貓熊幼仔 生長良好

2019-07-17 02:14

福州黃岐到馬祖航線 推優惠票

2019-07-17 02:14

四川德陽／廣漢三星堆 燦爛古蜀文明

2019-07-17 01:02

四川德陽／三星堆博物館 鎮館五寶

2019-07-17 00:59

四川德陽／德陽潮扇 四川一絕

2019-07-17 00:57

四川德陽／廣漢道地 連山大刀回鍋肉

2019-07-17 00:57

陸嚴管網路文學、宮鬥劇

2019-07-17 00:23

中共建政70年十一大閱兵 天安門景觀工程啟動

2019-07-16 18:03

水池吸水口殺人 媽目睹4歲女兒遊樂園溺亡

2019-07-16 17:53

章子欣翻版！她3歲被拐 30年後找回家

2019-07-16 17:26

「2年前我遇到的章子欣」 9歲女孩照片讓網友淚崩

2019-07-16 17:17

2025決定是否轉世 達賴喇嘛：不由中國決定

2019-07-16 16:07

安徽法拍貪官手錶 起價3250萬

2019-07-16 15:54

刀背藏身取消公映 中國暑期已4部電影遭撤檔

2019-07-16 15:52
看更多

熱門文章

投資2年賺回45倍價！搶錢新秘招 讓股票大師自嘆不如

2019-07-18 11:00

拍月亮也可以申請專利 華為手機真的有申請

2019-07-18 09:35

建築師、食品技師等50項台灣職業 可在福建直接採認

2019-07-18 10:36

習近平赴內蒙：一個民族也不能少

2019-07-18 00:09

6歲女童墜地昏迷 12歲男童怕被大人責罰用木板將她打死

2019-07-18 10:14

潘曉穎父親致函林鄭月娥：無法釋懷 盼港府個案處理

2019-07-18 11:33

30個月無恐攻…汪洋新任務 新疆維穩

2019-07-18 00:09

陸中學教師性侵女生逃亡17年 用假身分考上大學再教書

2019-07-18 11:45

陸逾半畢業生月薪不到23K 近4成租房超過3成薪

2019-07-18 12:18

22年後殺3鄰居報母仇 張扣扣伏法還獲讚「當代武二郎」

2019-07-18 16:35

大陸外匯局宣布 考慮取消QFII額度管理

2019-07-18 17:27

華爾街日報：中國成長褪色 人均GDP難追台灣

2019-07-18 08:33

紫光展銳與華為完成5G互通測試 實現1.38Gbps下載速率

2019-07-18 11:49

讓雄蚊染菌兼輻射 廣州滅登革熱登上國際科學期刊

2019-07-18 10:59

大陸6月結售匯逆差193億美元 創兩年最大

2019-07-18 14:58

無印良品、IKEA家具上黑榜 胡桃木椅被踢爆是膠合板

2019-07-18 15:27

共軍將登東山島兩棲操演

2019-07-18 00:09

陸慷宣布卸任中共外交部新聞司長、發言人 傳調任北美司

2019-07-18 16:18

美眾院議長點名新疆黨委書記：壓制維吾爾族 挑戰世界良知

2019-07-18 00:09

反送中效應 港媒：北京正制定香港戰略「排除動用軍隊」

2019-07-18 17:26

移民與出入境便利政策 陸推廣

2019-07-18 01:32

5G中國標準來了 大陸向國際電信聯盟提交候選技術方案

2019-07-18 17:51

天宮二號19日離軌入大氣層 殘骸將落入南太平洋

2019-07-18 16:26

瑞銀：中美貿易戰將長時間休兵 讓人民幣呈區間波動

2019-07-18 11:36

華為四款5G手機 獲開賣門票

2019-07-17 23:36

挪威鮭魚對華出口量增98%

2019-07-18 01:28

大陸外匯局：考慮進一步放寬甚至取消QFII額度限制

2019-07-18 14:28

為母復仇連殺鄰居3人 他嘆「這事沒有贏家」

2019-07-18 17:04

大陸挺互聯網平台經濟

2019-07-17 23:36

反送中效應？香港書展 政治書行情好

2019-07-18 00:05

陸人赴美購屋近乎腰斬 但仍蟬聯7年最大買家

2019-07-18 14:19

9000銀髮族遊行挺年輕人 香港社會運動史頭一遭

2019-07-18 12:52

關鍵點合龍 平潭段全部貫通

2019-07-18 01:28

滴滴總裁：去年發生順風車事件 跟董座在會議室痛哭

2019-07-18 17:55

北京兒童戲劇節 如果劇團九度演出

2019-07-18 01:28

南早：北京將思考治港新戰略 不考慮軍事選項

2019-07-18 16:54

北戴河會議開場似不遠 恐討論貿易戰及穩大局

2019-07-17 22:40

維吾爾男子憂妻小被中國迫害 澳洲籲北京放人

2019-07-18 01:32

上半年結售匯呈逆差 陸外匯局：貿易戰對流動影響「總體可控」

2019-07-18 16:14

長江年貨物量 連冠世界內河

2019-07-18 01:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top