杭州互聯網法院認可 比特幣虛擬財產屬性

2019-07-18 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



圖/澎湃新聞 分享 facebook 杭州互聯網法院18日對該院首例「比特幣」案作出宣判，原告吳某控告被告上海某科技公司、淘寶公司網路財產侵權糾紛，法院認定侵權責任的依據不足，駁回了原告全部訴訟請求；但該院也肯定了比特幣作為虛擬財產的法律地位。

澎湃新聞報導，原告吳某5年前透過淘寶花了近人民幣2萬元，向上海某科技公司營運的「FXBTC」網站購買了2.675個比特幣，之後就忘了這事，直到2017年5月想要再次登錄「FXBTC」網站時卻發現網站已關閉，網站經營者也無法聯繫。

吳某認為，網站關閉時上海某科技公司未提醒，此不作為行為導致所購比特幣無法找回，給他帶來巨大經濟損失；與此同時，比特幣、萊特幣等網路虛擬幣以及相關商品是淘寶網禁發商品，淘寶公司沒有履行審核義務，導致他在淘寶上買到了禁止交易商品，也受到損失。

因此吳某將上海某科技公司及淘寶公司告上法院，要求兩被告就他損失人民幣76,314元，也就是起訴時2.675個比特幣的交易價格，承擔連帶賠償責任。

今年5月22日，杭州互聯網法院開庭審理此案，由於案件爭議物品「比特幣」的特殊性，也成為杭州互聯網法院首例涉比特幣網路財產侵權糾紛案。

法院指出，雖然原告購買比特幣向被告上海某科技公司支付了人民幣19,920元，但款項直接收取方為案外人黃某經營店鋪的支付寶帳號，僅憑店鋪單方描述，並不足以認定為被告上海某科技公司「官方」充值店鋪，更不足以推定店鋪經營主體與網站經營主體的同一性。

而原告對於涉案人民幣19,920元支付後，有無獲得涉案網站的充值碼、有無對應的網站帳號、款項是否已實際在網站充值等情況，均未提供任何證據予以證明，根據誰主張誰舉證的舉證原則，原告應承擔舉證不能的法律後果。

關於原告主張淘寶公司承擔連帶責任的問題，原告未提交任何證據，證明曾就本案情況向被告淘寶公司進行過任何通知，被告淘寶公司並非涉案交易的相對方或涉案侵權行為的行為人，不存在明知或應知侵權行為存在而不及時採取措施的情形，經原告要求之後也已及時披露涉案交易相對方的認證資訊，因此並不構成侵權。

值得注意的是，在本案中雖然原告的訴訟請求被法院駁回，但互聯網法院在本案中對於「比特幣」作為虛擬財產的法律地位給與了肯定。

該院認為，比特幣具有財產作為權利客體需具備的價值性、稀缺性、可支配性，應認定其虛擬財產地位，但這並不代表有所謂貨幣的法律地位及貨幣應有的價值屬性。

根據中國人民銀行等部委的官方認定，比特幣之類的「虛擬貨幣」沒有貨幣的法律地位，法院裁定只是對比特幣作為一種特定的網路虛擬商品的地位給予確認。