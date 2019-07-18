競逐中國創業紅海 柯文哲拿的媽祖咖啡有故事

2019-07-18 13:45 中央社 上海18日電



台北市長柯文哲月初赴昆山拜媽祖時，廟方送他一盒印有媽祖神像的咖啡，背後是台商蔡永祥的創業故事。蔡永祥說，在大陸的創業紅海中，以媽祖為名做宗教文創，有甘也有苦。

柯文哲月初因雙城論壇赴昆山參訪時，到台商修蓋、主祀媽祖的昆山慧聚寺拜拜。由於媽祖在此次總統大選意外成了焦點，當廟方回贈他媽祖咖啡時，在場眾人都笑了，而隱身在選舉議題背後的宗教文創，來自蔡永祥。

蔡永祥2008年因工作出差踏上中國，並於2010年開始常駐，居住中國期間，常會到昆山慧聚寺散步，因此，當他當腦中閃過從傳產領域轉戰賣咖啡的念頭時，自然而然想到媽祖。

2017年他將媽祖、咖啡這兩個中西元素合併，創辦了媽祖平安咖啡，因為感謝媽祖在冥冥中庇佑，一開始還特別捐出了1萬2000杯咖啡給慧聚寺，讓香客們以隨喜捐功德金的方式品嘗咖啡。

蔡永祥表示，媽祖與咖啡的中西合併，讓民眾感到新鮮，也意外搭起兩岸宗教交流的橋，不少大陸民眾藉由咖啡才知道原來兩岸都信奉媽祖，為兩岸民間交流再找到一個共同話題。

由於中共高層用以治國的意識形態是信仰科學的無神論，蔡永祥也坦言，以媽祖為品牌固然能引起市場興趣，但長久下來也有一定的侷限；再者，就消費者個人層次而言，若要基督徒拿著媽祖咖啡，好像也不實際。

走過兩年多的創業路，蔡永祥說，目前扣除自己的薪水，已能損益兩平，並漸漸有了一點盈餘。未來他希望可以在媽祖咖啡的基礎上，進一步將咖啡與其他的文創領域結合，觸及更多消費者。

對於有志前往中國創業的台灣青年，蔡永祥指出，大陸市場看似機會多，但台灣人來創業因缺乏人脈，對當地的風土民情了解也不夠深，即使實力過人，若只靠單打獨鬥，鎩羽而歸的例子他看了不少。

他認為，最好的方式就是向已到大陸創業的台灣人諮詢，採取像大陸人說的「抱團」策略，結合眾人力量一起打開大陸市場。媽祖平安咖啡和慧聚寺合作就是一個例子，透過台灣圈的人脈，一步步擴散。