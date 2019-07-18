陸逾半畢業生月薪不到23K 近4成租房超過3成薪

2019-07-18 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



「大城市的一張床，還是老家的一套房」是很多大陸高校畢業生最糾結的問題。 日前，諸葛找房聯合華夏時報發布的「2019年畢業季租房大數據報告」指出，2019年多數畢業生留在學校所在地工作，逾半月薪不足人民幣5,000元（合新台幣22,500元），近四成畢業生房租收入比超逾30%。

報告顯示，近年來，二線城市人才爭奪戰愈演愈烈。但從調研情況來看，畢業生在面臨就業城市選擇時，一線城市仍然受青睞。

數據顯示，近七成畢業生選擇留在老家或學校所在地工作，而其中家、校、工作同地的占比近半。總體而言，選擇繼續留在學校所在地就業的學生仍然占大多數。其中，北京、上海、天津、武漢、西安、南京、廣州、杭州、成都等城市擁有眾多高校，在吸引就業方面成為贏家。

在租房與就業準備方面，調研數據顯示，近八成畢業生在租房前已經找到正式工作或已找到實習工作。

在租房方式方面，整租的租賃方式比合租更受青睞，調研數據顯示，超六成的畢業生在租房方式上期望選擇整租，但同時不少在一線及新一線城市就業的畢業生也表示在實際找房過程中，考慮租金等因素最終選擇合租。

數據顯示，畢業生租房的租金水平相對較低，大部分人關注價格區間集中在人民幣5000元以下。月租金在人民幣2000元以下的占比達到七成以上。有6%的畢業生月租金達到人民幣5000元以上，多為在一線城市工作生活，選擇整租的畢業生。

收入因素或是畢業生承擔租金要考慮的主要方面。報告顯示，近半畢業生期望月薪資在人民幣6000元以上，但理想與現實存在一定差距，剛剛踏上就業崗位的應屆生，實際月薪不足人民幣5000元的占比過半。

報告同時指出，近四成畢業生租金支出占到收入30%以上。在一線城市工作生活的畢業生中有相當一部分人要用一半以上的薪水支付租金。如果想整租，離開家庭的支持很難實現。

中國青少年研究會等機構近日發布的「2019大學畢業生租住數據報告」也顯示，應屆大學畢業生普遍存在租房壓力，應屆畢業生可以依靠自身的工資或其他收入來源支付房租的占比為65%，但他們對租金敏感度較強。