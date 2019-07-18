陸中學教師性侵女生逃亡17年 用假身分考上大學再教書

2019-07-18 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



四川南江人馮某17年前在南江一所中學擔任音樂教師，他性侵一位不到14歲的女生，之後畏罪潛逃，流落到西藏。此後，憑一張買來的假身分證，馮某居然考上了西藏大學，畢業後到昌都地區一所中學任教。

不過，天網恢恢，去年底，警方通過人像對比發現了馮某，最終將他逮捕歸案。此後，馮某被判處有期徒刑六年半。

據陸媒「封面新聞」報導，生於1975年的馮某，中師畢業後回到家鄉任教，在一所中學教音樂。2001年5月，他性侵一名不滿14歲的女學生。學校發現後迅速報警，然而馮某在警方採取行動前就畏罪外逃。

此後，馮某逃亡到了拉薩。因擔心身分敗露，他購買了一張假身分證。由於當時沒有户籍聯網，因此馮某又偽造了一套户籍和身分信息，通過學習，又順利考入西藏大學。畢業後，馮某應聘到昌都地區的一所重點中學任教。

2018年2月，南江縣公安局向南江縣檢察院反映：偵查人員通過人像比對系統，發現西藏昌都地區的一個人，與2001年的一起性侵案嫌疑人馮某可能是同一人。

但時隔17年，馮某面容已經有所變化，而當年案發時沒有取得嫌疑人的其他生物證據，案件偵查一時進退兩難。

不過，馮某的父親還在世。在昌都地區公安機關支援下，當地社區以管理需要為由，抽取了馮某的血液和其父對比。比對結果很快出爐，確認該男子正是已外逃17年的馮某，警方隨即將他逮捕。