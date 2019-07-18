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端上麻辣燙…中國10城市肯德基 開賣川味宵夜

2019-07-18 11:43世界日報 上海18日電

肯德基中國10城開賣麻辣燙滷雞心 中央社
肯德基中國10城開賣麻辣燙滷雞心 中央社
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肯德基在中國奮鬥30多年，透過本土化打開市場，除油條與米飯，近來又搭乘「夜間經濟」快車，在10個城市賣起川味宵夜，包括麻辣燙、滷雞心，讓境外網民笑嘆「這不是肯德基」。

中國官方近來力主發展夜間經濟，以上海來說，上海商務委等9部門在4月中聯合公布「關於上海推動夜間經濟發展的指導意見」，旨在振興上海「晚間7時至次日清晨6時」的夜間繁榮。

目前中國各地都有振興夜間經濟的政策推出，業者相中利好，也紛紛搶進。肯德基15日起推出川味宵夜，標語是「串啤酒手撕雞，宵夜食堂肯德基」，試水夜間經濟不忘以「本土化」拓展市場。

位於上海西康路的肯德基店員表示，川味宵夜的主要品項包括麻辣燙、手撕雞、滷雞心等，但只限定外送到府，不提供給在店內用的消費者。上市這一兩天以來，偶有零星接單，市場反應還待觀察。

「本土化」一直是肯德基經營中國市場的關鍵字，肯德基1987年進入中國，父母以吃一頓肯德基獎勵小孩，是許多中國民眾早年的集體記憶。肯德基在陪伴中國一代人成長的過程，一步步從早期的陽春白雪到老少咸宜。

走進中國的肯德基，映入眼簾的除熟悉的炸雞，還有可能會讓不少境外人士大感意外的餐點，像是中式早餐油條、豆漿，以及各種白飯套餐、粥品，搭配上「川辣泡椒雞塊飯」、「老北京雞肉卷」等中國特色命名。

事實上，雖然頂著一個「洋名」，但中國肯德基於2016年已與美國肯德基分家，阿里巴巴創辦人馬雲更入主中國肯德基成為股東。時至今日，很多中國民眾已視肯德基為中國品牌多於西方品牌。

有趣的是，川味宵夜首波上市的10個城市中，有上海卻沒有北京，讓存在區域之見的北京、上海兩地民眾在網路上吵起來，「為什麼上海有，北京沒有？」紛紛向肯德基討說法。

北京人早睡早起，可能是背後的原因。根據2018年8月中國民間一份中國城市深夜活力報告顯示，深夜11時過後，北京餐飲業的曲線直線下降。北京人的入眠時間也最早，而凌晨5時就開始出門。

肯德基上海北京
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