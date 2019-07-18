讓雄蚊染菌兼輻射 廣州滅登革熱登上國際科學期刊

2019-07-18 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



消滅登革熱除了清理環境防疫，或許可以對雄性白線斑紋採取感染病菌兼輻射方式，再與雌蚊交配後進而造成病媒蚊滅絕，廣州採「以蚊治蚊」論文，18日在國際權威科學期刊「自然」（Nature）雜誌網站發表。

這篇來自廣州中山大學-密西根州立大學熱帶病蟲媒控制聯合研究中心教授奚志勇團隊最新研究進展「傳染病：雙管齊下的蚊媒防治」（Infectious Diseases: Two-pronged Mosquito Vector Control）文章，是團隊相關研究成果自2013年在「科學」發表後再次登上頂尖科技期刊。

南方都市報報導，奚志勇表示，這一技術的成本每年每公頃的面積在108到163美元（新台幣3,388.5元到新台幣5,114.1元 ）之間，最快一年內「絕育蚊子」技術抗登革熱將投入運用，希望未來這個技術可作為一個控制登革熱的綠色環保的手段與技術向全球推廣。

2015年3月，首批「絕育蚊子」在廣州南沙沙仔島釋放，這是該研究的第一個田間試驗點；2016年3月，番禺大刀沙島釋放開啟；2018年「絕育蚊子」已進入廣州市區的城中村與高樓大廈裡，城市釋放監測繼續。

目前控制白線斑蚊的傳統策略主要有兩種，一種是先利用輻射讓雄蚊絕育，再進行野外釋放，由於這種方法會降低釋放雄蚊的生殖競爭力，因此效果並不理想。

另一種方法則讓雄蚊感染一種名為沃爾巴克氏體（Wolbachia）的共生菌，這些雄蚊與未攜帶相同沃爾巴克氏體類型的雌蚊交配後會產生絕育，但這種方法也存在風險，一旦感染了同型沃爾巴克氏體的雌蚊被意外釋放，就會取代本地種群，影響將來基於沃爾巴克氏體的種群壓制策略。

奚志勇和同事的研究結合了兩種辦法，他們讓蚊子感染了一種結合了三種沃爾巴克氏體菌株的新型共生菌，這種共生菌幾乎不存在於野生種群中，然後對蚊子進行輻射，讓可能被意外釋放的攜帶同型沃爾巴克氏體的雌蚊絕育，同時保證輻射水準不會影響雄蚊的生殖競爭力。

奚志勇帶領的團隊運用上述技術在廣州展開試驗，他們一共釋放了數百萬隻三重感染、受過輻射的蚊子。在兩年的時間裡，野生蚊子種群幾乎全被清除，每年野生蚊種的數量都減少了約83%-94%，且在長達6周內都偵測不到任何蚊子，種群遺傳學分析顯示，僅剩的蚊子可能是從研究地區之外的地方遷移而來的。