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建築師、食品技師等50項台灣職業 可在福建直接採認

2019-07-18 10:36聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

福建啟動台灣地區職業資格直接採認相應職稱工作，在福建從事相關專業技術工作並取得台灣職業資格的台灣居民，可直接採認相應大陸職稱，包括台灣建築師、土木工程技師、環境工程師、食品技師、農藝技師等。福建成為大陸在全省範圍內開展比照認定職稱的首個省份。

中新社發自福州報導，相關人士表示，這項政策旨在為台籍人員獲得職稱提供便利，為台灣同胞在閩就業、創業提供更為便利的條件。

從福建多部門共同出台的此項直接採認相應職稱政策可見，「台灣地區專門職業及技術人員（技術士）考試及格證書比照認定職稱目錄」共列了50多項考試及格證書，包括台灣地區建築師、土木工程技師、環境工程師、食品技師、農藝技師等，比照認定的職稱證書與正常評審的職稱同等效力。

根據該目錄，取得該目錄所列台灣地區專門職業及技術人員（技術士）考試及格證書並具備以下四個條件之一的，可申報參評高級職稱。四個條件分別為：博士研究生畢業後從事相關專業技術工作滿2年以上；碩士研究生畢業後從事相關專業技術工作滿7年以上；本科畢業後從事相關專業技術工作滿10年以上；大專畢業後從事相關專業技術工作滿15年以上。

而取得該目錄所列台灣地區專門職業及技術人員（技術士）考試及格證書者，可直接比照認定助理級職稱。取得該目錄所列台灣地區專門職業及技術人員（技術士）考試及格證書並具備以下四個條件之一的，可以比照認定中級職稱，即博士研究生畢業後從事相關專業技術工作、碩士研究生畢業後從事相關專業技術工作滿3年以上、本科畢業後從事相關專業技術工作滿5年以上、大專畢業後從事相關專業技術工作滿7年以上等四個條件。

此外，符合福建特殊人才職稱認定（評審）條件的高層次優秀台灣專業技術人才，可不受學歷、資歷限制。福建也鼓勵台灣居民參加已向台灣居民開放的專業技術職業資格考試。

為了方便台灣居民申報，福建簡化申報程序，將初級、中級職稱的比照認定權限分別下放到縣（市、區）和設區市。符合比照認定條件的在閩台灣居民，僅需填寫「台灣地區專門職業及技術人員（技術士）考試及格證書比照認定職稱登記表」，並提供有關佐證材料即可辦理。

福建省人力資源和社會保障廳相關負責人表示，開展台灣地區專門職業及技術人員（技術士）直接採認相應職稱工作，是實現兩岸行業標準共通的重要舉措，將助推探索服務台灣同胞在福建就業、創業。

福建啟動台灣職業資格直接採認，包括台灣建築師、土木工程技師、環境工程師、食品技師...
福建啟動台灣職業資格直接採認，包括台灣建築師、土木工程技師、環境工程師、食品技師、農藝技師等。（香港中通社）
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