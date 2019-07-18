親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

兩輛賓士變一船煤礦 金正恩瞞天過海戲耍五國

LINE桌機版傳登入異常 官方回應這樣說

6歲女童墜地昏迷 12歲男童怕被大人責罰用木板將她打死

2019-07-18 10:14香港01 記者李福源／報導

警方表示，李鈺彤不小心摔倒在地昏迷，一名12歲男孩因為害怕被大人則罰，用木板將她...
警方表示，李鈺彤不小心摔倒在地昏迷，一名12歲男孩因為害怕被大人則罰，用木板將她打死。圖擷自公安部兒童失蹤信息緊急發布平台微博
分享

寧夏銀川市永寧縣6歲女童李鈺彤上周六（13日）失蹤，家人報警；警方上周日（14日）下午發現女童遺體，並將其叔公家的兩名年齡分別為8歲及12歲蘇姓男童帶走調查，警方周三（17日）表示，李鈺彤和二名涉事男童玩耍時從木架上摔倒在地，陷入昏迷，其中12歲的男童因為害怕她甦醒後會告訴家長而遭責罰，竟然用木板將她打死。

身上有很多傷痕

李鈺彤的祖母表示，李鈺彤性格比較內向，在上幼兒園高班，平時和兩名涉事男童經常一起玩耍，兩家人住得近，距離僅百多米，三童關係表面上很好，沒有甚麼異常。

祖母說：「李鈺彤還有一個2歲的弟弟，她的父母平時在外打工。孩子（李鈺彤）被發現時身上有很多傷痕，而她的父母也都趕了回來，我們一家人這幾天一直非常傷心。」

祖母又謂，警方是在叔公家的一座土房子內找到孫女，而當時她已經死亡，「警察帶走了女孩二爺爺家的兩個男孩，他們是女孩二爺爺的兩個外孫，分別上一年級和一年級」；其後警方把女童的二爺爺也帶走，但不久又放回來，只有兩名男童仍在接受調查。

警方表示，早前接獲李鈺彤失蹤的消息，當時她身穿粉色連衣裙及黑色拉帶布鞋，至上周日下午約5時於村內一間廢棄土房發現其遺體，經屍體鑑定後判斷為被殺，目前案件仍在進一步調查中。

延伸閱讀：

【掃黑除惡】洩漏舉報線索致舉報人被毆打　寧夏公安局長被免職

寧夏官場現大規模腐敗　 11官員一個月集中落馬

文章授權轉載自《香港01》

失蹤
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

建築師、食品技師等50項台灣職業 可在福建直接採認

2019-07-18 10:36

北京兒童戲劇節 如果劇團九度演出

2019-07-18 01:28

關鍵點合龍 平潭段全部貫通

2019-07-18 01:28

海上遊航線試點 海南推郵輪行

2019-07-18 01:28

連江黃岐-馬祖航線月票發售

2019-07-18 01:28

四川中江縣掛麵 深得乾隆歡心

2019-07-18 00:37

四川德陽倒灣古鎮 三國迷們必訪

2019-07-18 00:37

四川天益老號 酒香瀰漫老街

2019-07-18 00:37

四川德陽綿竹年畫 描繪農家風情

2019-07-18 00:35

「領導吹空調」環衛工高溫下踢正步 理由讓人生氣

2019-07-17 15:56

非肉不可？青島夏令營沒肉吃 3學生沿高速公路逃亡

2019-07-17 15:53

陸8月起擴大外籍人才辦理簽證及永久居留便利

2019-07-17 15:26

距離台灣最近的跨海大橋「合龍」 陸掐京台高速的咽喉

2019-07-17 13:21

以一夜情為餌酒托誘騙 「最美女嫌犯」被起訴

2019-07-17 12:19

「炫富一姐」郭美美出獄後身形圓潤 網友︰看來監獄伙食不錯

2019-07-17 11:25

垃圾圍城！杭州3年垃圾量將填滿整個西湖

2019-07-17 11:10

隔壁坐美女…陸大廠工程師高鐵摸胸滑腿被逮求饒

2019-07-17 09:43

台灣大學生 暑期登滬實習

2019-07-17 02:15

大陸2682萬人次 失信被禁買機票

2019-07-17 02:15

廣州米其林指南 出現首家二星餐廳

2019-07-17 02:14

台青深圳築夢 引入先進教育模式

2019-07-17 02:14

貓熊幼仔 生長良好

2019-07-17 02:14

福州黃岐到馬祖航線 推優惠票

2019-07-17 02:14

四川德陽／廣漢三星堆 燦爛古蜀文明

2019-07-17 01:02

四川德陽／三星堆博物館 鎮館五寶

2019-07-17 00:59

四川德陽／德陽潮扇 四川一絕

2019-07-17 00:57

四川德陽／廣漢道地 連山大刀回鍋肉

2019-07-17 00:57

陸嚴管網路文學、宮鬥劇

2019-07-17 00:23

中共建政70年十一大閱兵 天安門景觀工程啟動

2019-07-16 18:03

水池吸水口殺人 媽目睹4歲女兒遊樂園溺亡

2019-07-16 17:53

章子欣翻版！她3歲被拐 30年後找回家

2019-07-16 17:26

「2年前我遇到的章子欣」 9歲女孩照片讓網友淚崩

2019-07-16 17:17

2025決定是否轉世 達賴喇嘛：不由中國決定

2019-07-16 16:07

安徽法拍貪官手錶 起價3250萬

2019-07-16 15:54

刀背藏身取消公映 中國暑期已4部電影遭撤檔

2019-07-16 15:52

法鬥被殘忍從高樓拋下致死變乾屍 網怒：毫無人性！

2019-07-16 15:31

郭文貴北京資產「盤古大觀5號樓」遭拍賣估價逾340億

2019-07-16 12:26

一帶一路後遺症？ 1外籍生配3女 大陸「學伴」變「慰安」？

2019-07-16 10:00

戰狼也救不了 陸四大電影公司上半年業績大跳水

2019-07-16 09:55
看更多

熱門文章

他發文怨「前任住過我不要！女友盧賣房子」 網友看法卻一面倒

2019-07-17 16:11

打110叫外賣 接線警聽懂20歲女求救訊號

2019-07-17 17:00

距離台灣最近的跨海大橋「合龍」 陸掐京台高速的咽喉

2019-07-17 13:21

以一夜情為餌酒托誘騙 「最美女嫌犯」被起訴

2019-07-17 12:19

賺很大？他把6億罰金當廣告 今栽跟斗還拉台分析師下水

2019-07-17 11:00

6年前血戰華爾街的「黃金大媽」終於快解套了

2019-07-17 15:23

川普揚言對陸商品加徵關稅 陸指「千里之行始於足下」

2019-07-17 17:08

「炫富一姐」郭美美出獄後身形圓潤 網友︰看來監獄伙食不錯

2019-07-17 11:25

車價少標「萬」字車商認賠真賣了？ 網傳熱門影片原來全是臨演

2019-07-17 17:30

涉竊取癌症藥物機密 瑞士同意美引渡大陸研究員

2019-07-17 16:10

非洲毛驢鬆口氣 東阿阿膠預告獲利下滑8成

2019-07-17 16:24

拍月亮也可以申請專利 華為手機真的有申請

2019-07-18 09:35

砸鉅資投資王力宏演唱會 當代東方2年虧逾2億提前解約

2019-07-17 18:05

垃圾圍城！杭州3年垃圾量將填滿整個西湖

2019-07-17 11:10

大陸8款5G手機獲3C認證 華為獨占4款

2019-07-17 16:00

30個月無恐攻…汪洋新任務 新疆維穩

2019-07-18 00:09

太誇張！沒趕上高鐵 廣州大媽竟「把腳塞月台」攔車

2019-07-17 15:55

習近平赴內蒙：一個民族也不能少

2019-07-18 00:09

陸8月起擴大外籍人才辦理簽證及永久居留便利

2019-07-17 15:26

新興國家狂發債 中國面臨嚴重金融風險

2019-07-17 12:13

6歲女童墜地昏迷 12歲男童怕被大人責罰用木板將她打死

2019-07-18 10:14

華爾街日報：中國成長褪色 人均GDP難追台灣

2019-07-18 08:33

「領導吹空調」環衛工高溫下踢正步 理由讓人生氣

2019-07-17 15:56

移民與出入境便利政策 陸推廣

2019-07-18 01:32

美眾院議長點名新疆黨委書記：壓制維吾爾族 挑戰世界良知

2019-07-18 00:09

非肉不可？青島夏令營沒肉吃 3學生沿高速公路逃亡

2019-07-17 15:53

共軍將登東山島兩棲操演

2019-07-18 00:09

挪威鮭魚對華出口量增98%

2019-07-18 01:28

香港書展開鑼 反送中網民號召到陸資書商抗議

2019-07-17 12:03

建築師、食品技師等50項台灣職業 可在福建直接採認

2019-07-18 10:36

大陸挺互聯網平台經濟

2019-07-17 23:36

反送中效應？香港書展 政治書行情好

2019-07-18 00:05

華為四款5G手機 獲開賣門票

2019-07-17 23:36

北京兒童戲劇節 如果劇團九度演出

2019-07-18 01:28

港警自白：不願夾在示威者與港府中間

2019-07-17 15:43

港書商印發反送中明信片 要送黑衣書迷1萬張

2019-07-17 14:53

反送中示威者 登時代雜誌網路名人榜 與川普並列

2019-07-17 15:42

前美駐港總領事：北京若干預 更添香港年輕人憂慮

2019-07-17 15:47

中國第一網紅張大奕 登時代雜誌網路名人榜

2019-07-17 12:37

維吾爾男子憂妻小被中國迫害 澳洲籲北京放人

2019-07-18 01:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top