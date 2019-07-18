北京兒童戲劇節 如果劇團九度演出

2019-07-18 01:28 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 許依晨 ／北京報導



「如果兒童劇團」團長趙自強率領台灣團員，將在北京中國兒童藝術劇院演出三場經典流行音樂親子劇「舅舅的閣樓」。 特派記者許依晨／攝影 分享 facebook 連續九年參與「中國兒童戲劇節」的台灣「如果兒童劇團」將在7月20日、21日兩天，於北京中國兒童藝術劇院，一共演出三場經典流行音樂親子劇「舅舅的閣樓」。團長趙自強表示，「舅舅的閣樓」，將過去二、三十年，華語流行樂壇最經典的音樂，匯聚在一齣童劇當中，有親情、有友情，盼北京的父母和小朋友看了也能產生共鳴。

如果兒童劇團已經是第九度參加「中國兒童戲劇節」、也是九度與中國兒童藝術劇院合作交流，「舅舅的閣樓」於2011年首演，故事敘述小潔的舅舅消失許多年，原來迷失在魔幻世界中，一場「救救舅舅」的冒險計劃就此展開。劇中結合80到90年代的華語流行金曲，包括小虎隊的「紅蜻蜓」、蘇芮「一樣的月光」、薛岳「搖滾舞台」等經典，重新編曲串接，將父母過去的青春回憶，注入新的故事。

趙自強說，如果劇團剛成立時，就想要做「大人看門道、小朋友看熱鬧」的戲，兒童看戲，一定有大人陪 伴，全場有一半都是大人，若劇情太幼稚，大人們難免覺得無聊，「舅舅的閣樓」就是希望把大朋友拉近故事中，親子都能共享快樂看戲時光。

如果兒童劇團從第一屆中國兒童戲劇節開始，首年演出大型偶劇「隱形貓熊在哪裡」，之後連年從台灣帶來經典、最受好評的兒童戲劇，每年都獲得好評，已作出口碑。被問道未來是否打算在大陸成立戲劇表演教室，趙自強表示，如果兒童劇團在台灣已經有十多年的經驗，已累積許多常態課程，不過目前在大陸的行銷和通路等都還是個問題，但他們已準備好了，正在等待機會和空間。