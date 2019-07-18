海上遊航線試點 海南推郵輪行

2019-07-18 01:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



海南省政府昨發布消息稱，海南探索創新中資非五星紅旗郵輪開展海上遊航線試點，鼓勵運輸經營人豐富航線產品，培育郵輪旅遊消費新熱點。

中新社報導，根據當日公布的「海南郵輪港口海上遊航線試點實施方案」，海上遊航線是指從海南三亞、海口郵輪港出發，在經批准的水域範圍內航行，並返回始發港口，期間不再停靠其他港口的航線。在五星紅旗郵輪投入運營前，中資郵輪運輸經營人可以用其擁有或者光租的非五星紅旗郵輪開展海上游航線試點。

有關試點實施主體和航線，方案明確，中資郵輪運輸經營人是指取得「國際班輪運輸經營資格登記證」，且中資（內地資本）出資比例不低於51%，從事國際郵輪運輸業務的企業法人，郵輪船齡不得超過30年。中資郵輪運輸經營人不得擅自將經批准開展試點業務的郵輪轉租他人。

中資郵輪運輸經營人申請試點郵輪海上遊航線業務，應提交航線試點申請書、「國際班輪運輸經營資格登記證」等申請材料。航線試點方案申請應包括航線及航行水域、時間及航次安排等內容。

海上遊航線試點實行旅客信息2小時預報制度。海南鼓勵港口企業或第三方平台構建郵輪綜合信息系統或平台，及時發布郵輪船期信息、港口服務指南、行李處理等公共信息。

在旅客登輪管理上，中國內地居民憑有效居民身份證或出入境證件，中國港澳台籍居民憑港澳居民來往內地通行證或台灣居民來往大陸通行證，外國籍人員憑有效出入境證件及本航次郵輪票務信息證明申辦登輪許可。

海南鼓勵中資郵輪運輸經營人設計豐富多樣的郵輪海上遊航線，滿足遊客和居民的消費需求。