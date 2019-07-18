關鍵點合龍 平潭段全部貫通

2019-07-18 01:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建平潭海峽公鐵兩用大橋北東口水道通航孔橋公路梁的最後一個合龍段混凝土昨成功澆築。福（州）平（潭）鐵路平潭海峽公鐵兩用大橋平潭段實現公路鐵路全部貫通，為福平鐵路後續架梁鋪軌創造了條件。

中新社報導，平潭海峽公鐵兩用大橋是中國第一座公鐵兩用跨海大橋，也是世界在建難度最大的跨海峽公鐵兩用大橋。該大橋下層設計為時速200公里的雙線I級鐵路，上層設計為時速100公里的雙向六車道高速公路。

平潭海峽公鐵兩用大橋所處位置全年6級以上大風天數超過309天，水深浪高，海底岩面傾斜裸露。天氣、水文、地質三重難題層層叠加。

中國鐵建大橋局集團福平鐵路項目部總工程師樊立龍說，建設者在每年真正有效施工天數不足120天的極端惡劣海洋環境條件下，完成了大型、海上、高難度、公鐵合建橋梁的施工任務。

平潭海峽公鐵兩用大橋北東口水道段全部為鋼筋混凝土結構，在全橋建設中結構最複雜、施工工序最多、立體交叉干擾最大、施工條件最惡劣，施工難度極大。

樊立龍表示，平潭海峽公鐵兩用大橋集眾多橋梁新技術、新結構、新工藝、新設備於一體，採用的「埋植式鋼混組合海上平台」、「雙孔連做節段拼裝造橋機」兩項核心技術為世界首創。

福平鐵路是合（肥）福（州）高鐵的延長線，也是（北）京台（北）高鐵的重要組成部分，線路全長88.433公里，預計2020年底具備開通運營條件。屆時，從北京出發，可一路高鐵直達大陸距離台灣本島最近的平潭綜合實驗區。