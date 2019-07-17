「領導吹空調」環衛工高溫下踢正步 理由讓人生氣

2019-07-17 15:56 世界日報 中國新聞組／上海17日電



來源：YouTube

網路上一段「數十名環衛工人列隊走正步」的視頻，引發爭議。視頻中，山西忻州約60位男女環衛工人，身穿橘紅色工作服，在大太陽下列成方陣、踏著音樂節拍，在公路上高喊「一、二、一」走正步，引發網友形式主義、政績工程的質疑。有網友直批，「領導坐在室內吹空調，卻叫老邁環衛工人在高溫中走正步，太沒良心」。

澎湃新聞報導，發視頻的人是一名退伍老兵，他看到這個軍訓很開心，本意是想表揚一下環衛隊伍，不料卻引發輿論撻伐。

忻州市市容環境衛生管理處相關負責人表示，這樣做主要是為了增強組織性、凝聚力，樹立環衛工人形象。該訓練從去年底開始，之前是每天訓練，今年「五一」後，一個星期練一次，每次不超過兩個小時，「休息時間和工作時間都會占用一部分」。

該處內部人士表示，他說，參與這項軍事化訓練的環衛工人「都是自願的」，包括符合條件的後勤等部門管理人員，沒有特殊原因也要參加。出現輿論質疑後，「我們第一時間停止了這個訓練」。

他指出，單位一共有1200多名幹部和職工，參與軍訓的有400多人，約占三分之一。超過50歲及因病或其他原因可請假，不訓練單位不扣工資也不處罰。

網上評論說有60歲以上的參與訓練，內部人士說，該單位平均年齡44歲，沒有60歲以上的職工。至於訓練時導高溫，他表示，訓練是在下午六到七時，這時候談不上高溫。

對此有評論稱，要求環衛工人高溫下踢正步，或是「給形式主義塗脂抹粉」、「工作之餘，還要在蒸籠一般的戶外踢上一、兩個小時的正步，顯然身心俱憊。」評論認為，增強凝聚力應當更加注重實際，「在勞動者基本權益都未得到充分保證的情況下，任何花活都顯得格外虛偽。也正是如此，走方陣之類的活動才招致網友們的反感，讓人引發形式主義、政績工程的聯想。」