陸8月起擴大外籍人才辦理簽證及永久居留便利

2019-07-17 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸公安部今（17）日發布通報，今年8月1日起，擴大外國人才申請永久居留物件範圍，以及放寬簽發長期簽證和居留許可的物件範圍等。

大陸國家移民管理局外國人管理司司長陳斌今日表示，政策將鼓勵、支持、便利外籍人才、外國優秀青年和外籍華人來華在華創新創業、投資興業、學習工作。

澎湃新聞報導，陳斌表示，相關政策主要涵蓋四個方面：一是擴大外國人才申請永久居留物件範圍。對外籍高層次人才、有博士學歷或長期在國家重點發展區域工作的外籍華人、有重大突出貢獻以及國家特別需要的外國人才、符合工資性年收入標準和納稅標準的長期在華工作的外國人，提供申請辦理在華永久居留便利，上述人員的外籍配偶和未成年子女可隨同申請。

二是放寬簽發長期簽證和居留許可的對象範圍。優化營商環境，為來華研學、經商、工作的外國人簽發長期有效的簽證和居留許可。對重點高等院校、科研院所、知名企業邀請來華從事技術合作、經貿活動以及在華工作的外籍人才，對外籍高層次人才工作團隊及輔助人員，簽發2-5年有效的簽證或居留許可。

三是拓寬外國人才引進物件範圍。為外國優秀青年在華創業創新提供服務，對在重點高等院校、國際知名高校畢業在華創業的外國優秀學生在華創新創業、知名企事業單位邀請來華實習的外國學生，提供辦理簽證和居留許可政策支援和便利服務。