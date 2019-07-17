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獨／少女疑毒趴暴斃 飯店人員驚：她只穿內褲躺床上

科學社群如何中立？ 談《刺胳針》將台灣納入中國事件

以一夜情為餌酒托誘騙 「最美女嫌犯」被起訴

2019-07-17 12:19聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

四川綿陽市公安局城北分局去年11月下旬發布「酒托」（專誘騙客人到酒吧消費貴酒，借此賺取佣金）的詐騙案，經過逾半年偵查後，包括被大陸網民稱為「最美女嫌犯」的卿晨璟靚在內，全案10人近日被移送審查起訴。

城北分局最新消息指，經查，以盧某為首的「酒托詐騙」犯罪組織，短租承包咖啡廳、酒吧等場所，安排「鍵盤」冒充女性搭識男網友後，以「一夜情」、「交朋友」、「談戀愛」等幌子約受害人見面，再安排「酒托女」誘騙對方到短租的場所消費騙取高額款項，前後共有45名受害人，涉案金額達140萬多元人民幣（合新台幣630萬元）。

原本這宗普通的「酒托騙案」不足以引起關注，但因為局方所發布的在逃疑犯通告內，出現擁有漂亮樣貌的卿晨璟靚，讓網民「垂涎三尺」，頓成一時的熱門話題。與其共事過的朋友表示，卿晨璟靚給人「不懂事的小孩子」的感覺，又指她性格合群、外向又愛美，但因誤交男友而走入歪路，淪為「通緝犯」。

新京報報導，據卿晨璟靚的同校同學表示，在校時大家都稱卿晨璟靚是「班花」，她很受男生歡迎。她的前同事表示，卿晨璟靚個性外向，而且頗以美貌自豪。該同事表示：「她生於1999年，一些資深同事覺得她是無知的孩子。她離職時說要和男友去環遊世界。」

綿陽市警局貼文下方的討論串幾乎都在討論「卿晨璟靚」！有網友感嘆「卿本佳人，奈何做賊」，「連證件照都能拍成這樣，犯罪簡直大材小用」，「金大俠沒有騙我，越漂亮的女人就越會騙人」，還有網友建議她不如去做直播，不至於走上犯罪歧途。

被大陸網民稱為「最美女嫌犯」的卿晨璟靚。（取自微博）
被大陸網民稱為「最美女嫌犯」的卿晨璟靚。（取自微博）
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