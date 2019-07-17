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隔壁坐美女…陸大廠工程師高鐵摸胸滑腿被逮求饒

2019-07-17 09:43聯合新聞網 綜合報導

一名31歲的安徽男子，在廣州開往武漢的高鐵上，因瞧見鄰近坐在靠窗的女子美貌，想「...
一名31歲的安徽男子，在廣州開往武漢的高鐵上，因瞧見鄰近坐在靠窗的女子美貌，想「進一步」認識，便兩次按胸滑腿，當場被受害者向高鐵警察報警。擷自新京報影片
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根據大陸《新京報》報導，一名31歲的安徽男子，12日在搭乘一列G1136次廣州開往武漢的高鐵上，因瞧見鄰近坐在靠窗的女子美貌，想「進一步」認識，便兩次按胸滑腿，當場被受害者向高鐵警察報警，男子在警方到場後一度求饒，稱自己為中國某大廠工程師，因為才剛分手想找人發洩，沒想到做出這樣的事來。

報導稱，該名受害女子因公出差搭上高鐵後，起初便拿起手機不斷觀看，爾後發現毗鄰而坐的男子漸漸向她靠近，起初以為只對方身體略動了一下，沒想到該名男子佯裝無意間抱到自己，並朝她胸口按壓了兩下，之後再用手背「刷」了她的大腿外側兩下，女子才驚覺到對方是色狼而非無意，便巧妙假裝想扔垃圾向高鐵警察報警。

高鐵警察到場後，該名男子以現行犯當場逮捕，男子起身後竟開始哀求，因為自己在某大廠擔任工程師，恐怕這樁違法的事會讓他丟飯碗，並稱自己才剛失戀，因為想找人發洩，恰好看見隔壁的女生漂亮，才想用這樣的方式「進一步認識」。

男子在離座後向警方哭求：「我求求你不要報案行不行，真的要死了！」接著竟下跪，警方喝令起身，並稱「男子漢一人做事一人當，起來起來！」在列車停靠站後，武漢鐵路警察帶回該名男子至派出所調查，最後以治安管理處罰法，判男子予以行政拘留七日處分，目前仍在服刑中。

性騷擾高鐵
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