福州黃岐到馬祖航線 推優惠票

2019-07-17 02:14 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



自7月16日起，福州連江黃岐—馬祖海上客運航線正式發售月票、敬老票及紀念票。福州市連江縣相關負責人表示，發售月票、敬老票及紀念票，以促進福州連江、馬祖兩地親情往來，擴大經貿交流與合作。

中新社報導，福州市連江縣黃岐鎮是大陸距離馬祖最近的地方，最近處僅4.8浬，兩岸地緣相連、血緣相親、習俗相近，素有「裡山」、「外山」之稱。連江黃岐—馬祖海上客運航線是第四條兩岸「小三通」客運航線，自2015年12月23日開通以來已累計運送旅客超17萬人次。

目前，福州市連江縣已推出「加快連江環馬祖澳旅遊區實施方案」，圍繞「島嶼+岸線+旅遊產業」，打造融「遊馬祖、逛黃岐、賞茶山、觀閩江、泡溫泉」為一體的旅遊名縣及「海洋會客廳」。

據介紹，此次推出的月票可每月3次往返，價格每張450元（人民幣，下同）（原價每張780元），計畫發行12500張；敬老票適用對象為大陸籍65周歲以上（含65周歲）公民，價格每張160元（原價每張260元），計畫發行1000張；紀念票是連江黃岐-馬祖航線開通四周年紀念票，可15次往返，價格每張1950元（原價每張3900元），計畫限量發行100張。

近年來，福建積極推動赴台航線推出優惠舉措，促進兩岸人員往來。

此前，平潭赴台海上航線就對台胞推出年卡和次卡優惠套餐。