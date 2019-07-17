貓熊幼仔 生長良好

2019-07-17 02:14 聯合報 中新社



近日，重慶市動物園兩隻貓熊媽媽「蘭香」和「莽仔」同日分別產下一對雙胞胎。目前，4隻貓熊幼仔均生長良好。圖為7月16日貓熊幼仔在保溫箱內活動。