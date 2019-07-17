台青深圳築夢 引入先進教育模式

2019-07-17 02:14 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「我來到大陸，是為了完成我努力10年的夢想。」懷揣著一顆熱血澎湃的心，台灣青年黃麴欣來到深圳追夢、築夢。

中新社報導，在台灣，黃麴欣從事財富管理以及財商教育已超過十年，且是暢銷書作家。看到大陸的資產配置時代風口，黃麴欣選擇登陸，入駐深圳的前海深港青年夢工場。

注意到大陸民眾愈來愈重視財富傳承以及下一代的財商教育，黃麴欣將台灣先進成熟的教育模式引入大陸。

身為華欣財商教育科技（深圳）有限公司的創始人，黃麴欣表示，公司在線下有一個獨創的課程體系，以知識輸入、場景輸出的方式，用遊戲化的方式，讓孩子學習財商。

「大陸的線上發展是全世界最好的。」黃麴欣通過與當地有線上運營渠道的出版社合作，完成課程在線上體系搭建。

對於深圳「夢工場」，黃麴欣備感溫馨。她說，來到大陸創業，沒有想過註册公司可如此快速便捷，還有人才住房等各種政策扶持和資金補助。

深圳「夢工場」2014年12月對外運營，現已初步構建起完善的創新創業孵化生態，支持港澳台青年在前海創新創業。

深圳「夢工場」運營機構負責人張敬東透露，截至目前，「夢工場」已累計孵化創業團隊共計356家，其中港澳及國際團隊176家。

香港青年、藝盟創想文化創意有限公司創始人林澍，2018年來到深圳創業。他現在與「夢工場」合作的孵化器主要是對接台灣方面，「引進科技類，或者是農業、生物醫療等方面的就業和創業項目」。他看好深圳前海的營商環境，在這裡可以創造屬於自己的機遇。