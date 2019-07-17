廣州米其林指南 出現首家二星餐廳

2019-07-17 02:14 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2019廣州米其林指南16日正式發布，共有11家餐廳上榜。新版榜單出現了廣州首家米其林二星餐廳。

中新社報導，去年被評為米其林一星餐廳的「江」，今年摘得二星。這家餐廳出品的粵菜在傳統與創新的技藝碰撞中取得平衡，同時融入日本和西方元素，其特色菜包括亞麻籽燒雞、籠仔荷葉糯米蒸和樂蟹，粵式點心、金牌燒鵝和叉燒等也值得推薦。

2019廣州米其林指南共評選出10家一星餐廳，當中3家為新上榜。其中，「半島名軒」堅持還原樸實鮮活的粵菜味道，整個菜單都展現了傳統烹飪技法和風味，例如豉油雞使用羅漢果而非食糖來深度調味，紅糖豬蹄則透著濃郁的姜味；「御寶軒」是來自新加坡的粵菜品牌，該餐廳重視食材的選擇，會就烹調方法不同而選用不同品種的雞，其招牌菜包括御寶脆皮糯米乳豬、白松露西施蝦球；「宋」是一家以朝代命名的餐廳，大部分菜肴是由四川籍厨師烹制的傳統川菜，偶爾也提供其他地方的菜品，招牌菜為沸騰老虎斑、42天精飼北京果木烤鴨和祕制香辣蟹。

米其林指南國際總監葛溫達．普勒內克表示，自2018年首版廣州米其林指南發布以來，這座城市餐飲業的不斷發展令米其林指南評審員印象深刻。

他們不僅在廣州找到了更多新的優秀餐廳，收錄的餐廳數量從63家增至79家，還進一步豐富了收錄的菜系範圍。

這次榜單中，除了廣州11家星級餐廳外，還有28家餐廳被評為「必比登推介」餐廳，40家餐廳被授予「米其林餐盤」榮譽。