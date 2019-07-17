台灣大學生 暑期登滬實習

2019-07-17 02:15 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



來自台灣各大高校的20位大學生15日到上海，將在兩家依託互聯網科技的新經濟企業，展開為期一個月的暑期實習計畫。

中新社報導，名為「逐夢上海」的台灣大學生暑期實習計畫由上海市海峽兩岸交流促進會、香港大中華會、匯勤資本共同主辦，旨在幫助台灣大學生親身體驗大陸職場環境，累積實踐經驗，在感受上海新經濟高速發展魅力的同時，找到未來發展方向。

「聽說上海很繁榮，台灣有很多不及之處，我想親眼看看。」對台灣大學三年級學生陳頎來說，以往聽說的、網上看到的、課堂上學到的上海，終於有機會身臨其境。

「我對互聯網企業、線上營銷非常感興趣，希望今後能到大陸工作，那裡機會多，發展快。」畢業於台灣銘傳大學、現在英國利茲大學就讀研究生的林建君說，她已經開始嘗試向大陸的互聯網公司投遞簡歷，也經常研究閱讀相關文章，對美團、抖音、騰訊等大陸知名互聯網企業都有一番研究。

「我想把北上廣深都體驗一遍。」淡江大學四年級學生牟浩斌說。去年在北京實習過的他，已對大陸的生活頗為適應。「大陸發展快速，政府對人工智能等高科技發展也很支持；同時，大陸企業裡人才濟濟，競爭激烈，我考慮未來到大陸發展，自己也需要更加努力才行」。

協助招募實習生的台灣中華青年發展聯合會副理事長董百勝表示，此次他們負責招募其中10個名額，實際報名人數接近百位。他指出其主要原因一是大陸發展機會好，個人價值能够體現；二是兩岸文化同源，沒有語言隔閡，與台灣距離近，且治安環境良好。「真正來過大陸的台灣青年，會逐漸對大陸有正確的認知，不再固執抱持偏見，這是深度的體驗式交流的重要意義之一」。

香港大中華會主席胡葆琳為此次實習計畫籌備數月，她在15日晚間舉行的啟動儀式上表示，希望台灣大學生珍惜這次實習機會，親身感受上海，發現更多精彩和機遇。