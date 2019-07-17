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四川德陽／德陽潮扇 四川一絕

2019-07-17 00:57聯合報 大陸特派員王玉燕／四川德陽報導

德陽潮扇傳承人之一的楊占勇，製作潮扇。 特派員王玉燕／攝影
德陽潮扇傳承人之一的楊占勇，製作潮扇。 特派員王玉燕／攝影
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德陽潮扇是德陽的傳統手工藝品，源於廣東潮州的團扇，之後吸收了中國團扇的藝術特點，形成德陽潮扇獨特的製作工藝，2007年列入四川省非物質文化遺產，被譽為「四川一絕」。

德陽潮扇的製作，以慈竹絲、絲線、鮮紙為原材料，扇面有豬腰型、蝙蝠型等多種，上面配以山水畫、詩詞等，既實用又美觀，文化品位極高。

在德陽潮扇的俗稱中，除了「葫蘆扇」、「豬腰扇」，還有個別名「挖耳扇」。是因為從側面看彎曲的扇面，好似手掌向內微微合攏的形狀，像極了大家熟悉的挖耳勺。而葫蘆的形狀，讓人們特別喜歡，葫蘆有「福祿」的諧音，德陽潮扇的「葫蘆」，意味著把福祿拿在手裡。同時，在使用「葫蘆扇」時，成倒葫蘆形狀，有「福到」的寓意。

德陽潮扇俗稱「葫蘆扇」，成倒葫蘆形狀，有「福到」的寓意。 圖╱本報德陽傳真
德陽潮扇俗稱「葫蘆扇」，成倒葫蘆形狀，有「福到」的寓意。 圖╱本報德陽傳真
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1895年，德陽潮扇成為供品，受到慈禧太后青睞。抗戰後，四川書畫大師張大千、葉淺予等分別為扇面作畫，大大提高了德陽潮扇的知名度，製扇業由此達到鼎盛時期。1943年，德陽潮扇作為禮物，贈給美國總統羅斯福，已被收藏於美國國家博物館。

「製作潮扇，其靈魂在於絲和編，一把扇子，最少要用144根竹絲，每根竹絲的直徑在0.3毫米至0.5毫米之間。」德陽潮扇省級傳承人之一的楊占勇介紹。德陽潮扇工藝非常複雜，包括車扇柄、選材、去竹青等19道製作大工序，近50道小工序。一名熟練的手藝人至少要用4天時間，才能做好一把潮扇。

楊占勇堅持傳統和創新，2017年，他把大熊貓、三星堆青銅人像等元素，用竹編的形式在6把扇子上展現出來，使潮扇既保留了傳統的製作工藝，又讓扇面在繪畫以外有了不同的呈現形式。這6把潮扇，獲得了當年大陸特色旅遊商品大賽金獎。

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