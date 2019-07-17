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四川德陽／三星堆博物館 鎮館五寶

2019-07-17 00:59聯合報 大陸特派員王玉燕／四川德陽報導

鎮館之寶：青銅縱目面具。 特派員王玉燕／攝影
鎮館之寶：青銅縱目面具。 特派員王玉燕／攝影
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「沈睡數千年，一醒驚天下」，三星堆博物館珍藏的珍貴文物，其中五件是館藏「五寶」。

一，鎮館之寶「青銅縱目面具」，寬138公分、高66公分，狀似神話裡的千里眼與順風耳；口闊而深，口縫深長上揚，似微露舌尖，作神秘微笑狀。超現實的造型，神秘靜穆、威嚴正大之氣，給人強烈的威懾感。學者傾向認為這件面具既非單純的「人面像」，也不是純粹的「獸面具」，而是一種人神同形、人神合一的意象造型；巨大的體量、極為誇張的眼與耳，都是為強化其神性，它應是古蜀人的祖先神造像。

玉璋，國家一級文物。 特派員王玉燕／攝影
玉璋，國家一級文物。 特派員王玉燕／攝影
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二，玉璋，是國家一級文物，呈刀形，兩面滿飾圖案，據研究，所刻畫為原始宗教的祭祀場面。

三，金杖，全長1.42公尺，直徑2.3公分，淨重約500克，是已出土的同時期金器中形體最大的一件。多數學者認為金杖是古蜀國政教合一體制下的「王者之器」，象徵著王權與神權。

三星堆博物館，青銅雕像充滿神秘感。 特派員王玉燕／攝影
三星堆博物館，青銅雕像充滿神秘感。 特派員王玉燕／攝影
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四，通天神樹，或稱青銅神樹，鎮館之寶之一。在三星堆遺址，一共找到8棵青銅神樹，8棵的大小不同、形狀相近。博物館典藏最大的一顆青銅神樹，製造於3000年前，高度近4公尺，是目前全世界形體最大的青銅器文物。

通天神樹分為3層，每一層有3根樹枝，每一個樹枝的果實上站了一隻鳥，一共是9隻鳥，是神話「九日居下枝」的寫照。神樹繁茂的樹枝、花朵及果實，應是「玄華黃實名曰建木」的縮影；樹幹上嵌鑄一條尾朝上頭朝下的神龍，展現「建木在都廣，眾帝自上下」的情景。

目前文史專家仍無法準確地判斷通天神樹的用途是什麼，它或許是古人溝通天地的橋梁，也可能是古蜀國時期，民眾心中的生命樹、太陽樹、宇宙樹。

青銅大立人像，被譽為「世界銅像之王」。 特派員王玉燕／攝影
青銅大立人像，被譽為「世界銅像之王」。 特派員王玉燕／攝影
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五，青銅大立人像，高180公分，重約180公斤，是全世界同時代文物群中，最宏偉壯觀的青銅立人像，被譽為「世界銅像之王」，是三星堆古蜀國集神、巫、王三者身分於一體、最具權威性的領袖人物，是神權與王權最高權力的象徵。

這座雕像採用分段澆鑄法嵌鑄而成，身體中空，分人像和底座兩部分。人像頭戴高冠，身穿窄袖與半臂式共三層衣，衣上紋飾繁複精麗，以龍紋為主，輔配鳥紋、蟲紋和目紋等身佩方格紋帶飾。最令人注意的是，其雙手手型環握中空，兩臂略呈環抱狀構勢於胸前。雙手中空的地方，倒底大立人是抱持何物，至今仍是一個謎。

通天神樹，是目前全世界形體最大的青銅器文物。 特派員王玉燕／攝影
通天神樹，是目前全世界形體最大的青銅器文物。 特派員王玉燕／攝影
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