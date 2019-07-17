四川德陽／廣漢三星堆 燦爛古蜀文明

2019-07-17 01:02 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／四川德陽報導



金面銅人頭像，代表社會最高層地位的人。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

青銅人頭像背面，顯示數千年前的古蜀人，已有編髮造型。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

跪坐人像，代表祭祀祈禱的巫祝。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

銅獸首冠人像，代表祭儀主持者。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

這個頭像是出土青銅人頭像中，唯一未戴面具的，造型像阿凡達。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 1929年春天，四川廣漢月亮灣的燕道誠一家在自家院子邊挖水渠時，挖開了一個沉睡3000年到5000年的古蜀文化遺址、三星堆驚世寶藏，陸續在此發現大量造型怪異的青銅人頭像、面具、青銅禮器及玉石器，成為二十世紀人類最偉大的考古發現之一。

三星堆遺址位於四川德陽代管的廣漢市城西7公里、距南興鎮4公里的鴨子河畔，分布面積達12平方公里，是大陸西南地區發現範圍最大、延續時間最長、文化內涵最豐富的古城、古國、古蜀文化遺址。現有保存最完整的東、西、南城牆和月亮灣內城牆，昭示了長江流域與黃河流域一樣，同屬中華文明的母體，被譽為「長江文明之源」。由於三星堆布列形式猶如三星當空，並與其北面新月灣隔河相望，故稱「三星伴月」。

三星堆遺址及文物的發現，證明了數千年前古蜀國的存在和中華文明起源的多元性。有意思的是，三星堆文化來自何方？出土數量龐大的青銅人像、動物，不歸屬於中原青銅器的任何一類；青銅器上沒有留下一個文字，出土的青銅面具高鼻深目、顴面突出、闊嘴大耳，耳朵上還有穿孔，與科幻片中的外星人有幾分神似。由於沒有文字記載，至今仍有不少待解的謎團。

直到1986年三星堆兩個祭祀坑的發現，提供了典型的古蜀城邦國家文化特徵的識別體系，填補了巴蜀城市文明早期起源和發展史的空白。祭祀坑出土上千件青銅器、金器、玉石器、象牙以及數千枚海貝，加上後來發現的三星堆古城址，使學術界認識到，三星堆文化是一個擁有青銅器、城市、和大型禮儀建築的燦爛古代文明。

三星堆青銅面具，是全世界從古至今眾多面具中，最富特色的文物群之一，具有濃厚的神巫文化特徵與極其獨特的審美個性。面具勁拔的線型與峻整的輪廓，合構為天地共成人神渾融的奇偉圖像，凸顯出莊嚴雄強之勢，勾勒出古蜀人多姿多彩的想像世界。

三星堆出土的文物珍寶，現都展放在三星堆博物館。博物館現有兩個展館，館外有氣勢灰宏的仿古祭祀台和大型表演場，與展館建築遙相呼應，表達了三星堆文化蒼古雄渾、博大精深的歷史意蘊。

第一館是「三星伴月－燦爛的古蜀文明」綜合館，展館建築為半弧形斜坡生態式建築，展出金、銅、玉、石、陶等各類文物，介紹古蜀歷史及三星堆古蜀國在各個領域取得的成就。

第二展館為「三星永耀－神秘的青銅王國」青銅器館，通過連續遞進的場景組合，全面系統地展示三星堆的青銅雕像群及一批古蜀青銅神品重器。

青銅器館分六個展廳，分別為：銅鑄幻面，寄載魂靈；赫赫諸神，森森群巫－神巫群像；皇天后土，人神共舞－祭祀大典；矗立凡間，溝通天地群巫之長；千載蜀魂－奇絕的宗廟神器；心路歷程－三星堆考古錄。遊客身歷其中，感受古蜀國浩瀚文明，油然生出敬仰之心。