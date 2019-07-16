水池吸水口殺人 媽目睹4歲女兒遊樂園溺亡

2019-07-16 17:53 世界日報 中國新聞組╱廣州16日電



黑龍江哈爾濱市大頂子山歡樂水世界日前發生一起溺亡事件。圖擷自封面新聞 分享 facebook 黑龍江哈爾濱市大頂子山歡樂水世界日前發生一起溺亡事件。一名四歲女孩游到吸水口附近時，身體被水池下方的吸水口吸入，女孩的媽媽用力拉也未能拉住，遂發生慘劇。

新快報報導，當事母親表示，事發12日中午，女兒在環流河中游玩，突然感覺從水底來了一股巨大的吸力，直接將孩子往水底裡吸，她和另一名家長一起拉也沒拉住，孩子還是被吸入了水底，頭部卡在了排水口的柵欄中，後來排水口電源被斷，孩子才被救了上來，身上都是傷，被送往醫院搶救也沒救回來。

涉事遊樂園副總經理萬春雷表示，「已經和溺亡女孩父母取得了聯繫，現在正在商談賠償事宜。」

事發後，他們便關停了室外歡樂水世界，全力配合有關部門調查，現在具體事發原因都要等警方調查結果。但強調會「負責到底，不會推諉責任」。

據報導，14日記者實地採訪該遊樂園，室外已經暫停營業，大門口標識被條幅遮蓋。涉事水池也都被抽乾，只能看到少數工作人員在裡面活動。