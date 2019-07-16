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聞髮香、緊摟爆密戀言承旭？女星這樣說

章子欣翻版！她3歲被拐 30年後找回家

2019-07-16 17:26世界日報 中國新聞組／北京16日電

「離家」30年、已是兩個孩子母親的王珊珊與母親相擁而泣。圖擷自觀察者網
「離家」30年、已是兩個孩子母親的王珊珊與母親相擁而泣。圖擷自觀察者網
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杭州女童章子欣被租客以去上海參加婚宴做花童為藉口騙走，最終只找回冰冷的遺體。30年前的湖南益陽沅江，有個3歲女童同樣被類似的理由拐走，但「幸運」的是，30年後，她回到了原本的家，見到了自己的親生母親。

觀察者網報導，7月11日的沅江市泗湖山鎮，「離家」30年、已是兩個孩子母親的王珊珊伸開雙手，跌跌撞撞地向母親走去，哭得像個孩子，而早已泣不成聲的母親則緊緊抱住失散多年的女兒，讓在場的所有人都濕了眼眶。

王珊珊被拐「離家」，要從1988年底說起。那一年，來自四川銅梁的胡姓男子受僱為王珊珊家裡挖魚塘。1989的某日，胡男說朋友辦喜酒，以多帶個小女孩可以得到一些禮物為由，帶著年僅3歲的王珊珊「去喝喜酒了」。隨後就「人間蒸發」了。

「從小就知道自己和別的小孩兒不太一樣，」王珊珊回憶，養父母也早就告訴她：「你是我們買來的孩子。」儘管養父母對她很好，和幾個兄弟姊妹也相處融洽，日子過得清貧幸福。但王珊珊的心底始終繫著一個解不開的結，為此她或多或少地自卑過。

「我做夢都想回家，想找到自己的親生父母親。曾在夢裡無數次夢到過父母，朦朦朧朧，就是看不清他們的臉。」王珊珊說，尋找親生父母的想法像瘋長的稻草一樣，緊緊纏住她的心。然而，茫茫人海，她不知道要從哪裡開始。

報導指出，2009年的一則電視新聞，讓王珊珊的尋親之路露出曙光，描述一個被拐20餘年的孩子與親人重聚的故事，她聯繫上了節目中的尋親志願者，開始了長達十年的尋親之路。在這期間，王珊珊做了多次DNA檢測，還一個人跑到四川，花錢登報尋親，但只換來一次又一次的失望。

直到最後一次，終於有了讓人驚喜的結果，DNA檢測確認，王珊珊與沅江市唐建夫婦存在親緣關係。

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