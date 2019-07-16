「2年前我遇到的章子欣」 9歲女孩照片讓網友淚崩

2019-07-16 17:17 世界日報 中國新聞組／北京16日電



杭州女童章子欣被租客帶走遇害案，牽動中國民眾的心。有情侶表示，兩年前曾偶遇章子欣，稱她天真可愛，並和她拍下照片，照片在網上瘋傳；另由於社會高度關注，章父也在朋友圈呼籲媒體不要發布未經確定的消息。章子欣的遺體目前仍存放在殯儀館，浙江省公安廳人員透露，「公安部前來指導工作」。

上觀新聞報導，一張章子欣兩年前的照片近日登上熱搜，不少人看完後表示淚目。網友「@愛爆料的小仙女」發布一條微博，稱她在網上發現一份試睡報告，寫這份報告的情侶記錄了兩年前在千島湖旅遊時的心情，以及與章子欣相處過程有趣事情。「還有很可愛的章子欣小朋友呀拉著我比賽跑步、拉著我用圍棋拼她的名字，保護我們不讓『小熊貓』欺負我們，給我們介紹她的好朋友」，這對情侶並稱「希望下次還能見到你。」

據報導，這對情侶當時入住的高端民宿，離章子欣家不過100米。章子欣的奶奶曾經在這裡幹活、燒飯，這是近一年前的事了。

封面新聞報導，對於網上熱傳眾多有關章子欣的消息，甚至傳出章子欣將「海葬」，章父15日晚間首次發聲。他說：「這幾天很多電話，很多信息我都沒心情看，沒心情回，今天很多好心人打電話，發信息來我問我女兒是不是海葬？我不知道這個信息是從哪裡得來的？我本人從沒有和哪個新聞媒體說過這事。」

章父強調，「現在我們還在等警方調查後的進一步通知，因為調查沒結束我們不能認領遺體。」「有些媒體請不要在我沒確認情況下擅自作主發一些沒確定的信息，傷害網友的感情」，「不管對我家人，對好心網友都是不負責任的行為。」

另據澎湃新聞報導，章子欣遇害後，其遺體目前仍存放在殯儀館。浙江省公安廳宣傳處工作人員透露，7月15日，「公安部前來指導工作，（看過遺體後）屍檢無新情況。」

報導指出，章子欣遺體被從象山縣殯儀館冷藏室轉移至縣公安局屍體解剖中心。殯儀館工作人員稱， 「北京來的專家看遺體」。