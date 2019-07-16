法鬥被殘忍從高樓拋下致死變乾屍 網怒：毫無人性！

2019-07-16 15:31 聯合新聞網 綜合報導



日前大陸甘肅省發生一起，5隻法國鬥牛犬被人從高樓拋下墜死的意外，其中只有一隻法鬥倖存。圖擷自 梨視頻 分享 facebook

近日在中國大陸甘肅省蘭州市發生多條法國鬥牛犬從高樓摔死的意外！有民眾發現，在一棟社區大樓的平台上，有人從高處向平房頂樓活拋5隻法國鬥牛犬，導致4死1傷，那些死亡的狗狗，甚至因經過高溫曝曬，已曬成乾屍，目擊民眾立刻通報流浪動物救助協會，用梯子爬上頂樓，將受傷的狗狗送往醫院治療，警方也已介入調查。

根據大陸《梨視頻》報導，知情人士透露，拋狗者為住在五樓的一名狗販子，一個月前他也曾往三樓住戶的平台扔過兩隻狗。有民眾近日開窗時又意外發現，三樓平台上躺著4隻已死亡的狗，而且全是法國鬥牛犬，其中一條還已曬成乾屍，僅有一隻狗倖存，後來民眾通知小動物救助站，用梯子將其中一隻受傷的狗狗運下來並送往醫院，剩下死亡的狗狗就將他們裝進袋子裡並埋起來。

知情者也提到，由於拋狗者時常換狗，附近住戶都懷疑他可能是狗販，雖然時常有人檢舉，但嫌疑人至今還是未受到處罰。倖存的狗狗送醫後發現，雖然幸運保住一命，但後雙腿骨折，就連內臟也受到嚴重損傷，目前正治療中，可能需要長時間靜養才有機會痊癒。

這起殘忍的拋狗案件在網路上引起討論，許多愛狗人士痛批「為了錢，沒有人性，和毒販有什麼區別。」、「任何生命都不應隨意踐踏。」、「可以不愛，但別傷害」，也有網友希望能立法，避免類似情況再度發生「無法忍受，呼籲立法！」