42間海內外機構833件青瓷 北京故宮展「天下龍泉」

2019-07-16 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



被不少民眾稱為「龍泉青瓷大百科」的「天下龍泉——龍泉青瓷與全球化」展覽，15日在北京故宮博物院齋宮開幕，展出來自42家海內外文博機構，共計833件(組)文物。展覽是以龍泉青瓷為視角闡述中外文化的交流、互鑒與發展，是歷來關於龍泉青瓷的展覽中，展品數量最多、來源最廣、產地最繁且體現多元文化的一次展覽。專家表示，可以從造型、釉色、紋飾的角度欣賞龍泉青瓷。

據香港文匯展覽以龍泉青瓷為出發點，立體化地展現出宋元以來陸上及海上陶瓷之路的興盛發達。展覽共分四個單元。第一單元為千年龍泉，以歷史脈絡為主線，講述龍泉窯千年來自身的發展過程，揭示其得以影響世界的內因。展品以龍泉青瓷各個時期的代表性器物為主。

第二單元為國家公器，闡釋龍泉青瓷在不同歷史時期與官府的深刻聯繫，同時也體現了龍泉青瓷與中國文化的內在關聯。展品以北京故宮博物院收藏的清宮舊藏龍泉青瓷為主，輔之以龍泉窯遺址等考古出土的龍泉青瓷標本，是高品質龍泉青瓷的集體亮相。

第三單元為風行天下，展示龍泉青瓷在中國境內和世界各地的行銷和輸出情況，這是12至15世紀世界貿易體系的重要組成部分。這次展出的文物既包括墓葬、窖藏、倉庫、港口、沉船等海內外重要遺址遺跡出土的龍泉青瓷，也包括伊朗、日本等國家主要博物館收藏的傳世龍泉窯瓷器精品。

最後一單元為交融輝映，展示海內外各窯場模仿燒造的龍泉青瓷。有福建、廣東、江西等大陸窯場仿燒的青釉瓷器，也有伊朗、日本、英國、越南、泰國等國家和地區仿燒的青釉瓷器，它們和真正的龍泉窯青瓷同場展出，勾勒出龍泉青瓷生產技術傳播、互鑒發展的軌跡。

北京故宮博物院器物部主任呂成龍表示，此次800餘件展品中有500餘件是故宮藏龍泉青瓷，其中絕大部分系首次亮相。其餘200餘件來自大陸各家博物館，還有100餘件來自海外博物館。