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戰狼也救不了 陸四大電影公司上半年業績大跳水

2019-07-16 09:55聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸去年踢爆影視業「陰陽合同」黑幕，衝擊「天價片酬」弊端，影響餘波蕩漾，包括華誼兄弟等四大電影公司宣佈今年上半年業績成績單，無一倖免齊跳水，其中，出品「戰狼2」、「我不是藥神」等賣座電影的北京文化，上半年淨利潤虧損估達人民幣4800萬-6800萬元（將近3億新台幣），淨利下滑超200%。

華誼兄弟、光線傳媒、萬達電影、北京文化四大電影公司先後公佈了上半年的業績表現。4家公司的半年業績均出現不同程度的下滑。

北京商報報導，其中，北京文化預計上半年淨利潤虧損人民幣4800萬-6800萬元，降超200%。儘管今年春節期間，電影「流浪地球」以人民幣46億元的票房成績領跑春節檔，但出品方北京文化的淨利潤依然出現了大幅下滑，北京文化方面將業績下滑歸結「為受行業政策及市場環境影響，今年上半年收入下降明顯。」

萬達電影預計淨利為人民幣4.81億-6.19億元，下滑55%-65%。光線傳媒預計淨利潤在人民幣8500萬-1.05億元之間，下滑約95%。

華誼兄弟預計上半年虧損約3.2億元，而上年同期盈利2.77億元，由營轉虧。

在經歷去年「陰陽合同」事件行業寒冬後，大陸今年上半年電影市場總票房為人民幣311.09億元，比2018年同期的320億元減少了2.78%，是近五年來首次出現負增長。與票房同樣減少的還有觀影人次，雖然上半年放映場次較去年同期增加了超800萬場，但觀影人次卻下降了近1億人次。

出品「戰狼2」、「我不是藥神」等賣座電影的北京文化，上半年淨利潤虧損，下滑超20...
出品「戰狼2」、「我不是藥神」等賣座電影的北京文化，上半年淨利潤虧損，下滑超200%。取自百家號娛樂獨角獸
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出品「戰狼2」、「我不是藥神」等賣座電影的北京文化，上半年淨利潤虧損，下滑超20...
出品「戰狼2」、「我不是藥神」等賣座電影的北京文化，上半年淨利潤虧損，下滑超200%。取自百家號娛樂獨角獸
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