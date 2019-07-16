新型職業 網約垃圾回收員

2019-07-16 02:03 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



近幾年，中國大陸推進垃圾分類工作，催生一個新職業：網約垃圾回收員。作為大陸首批城市生活垃圾分類示範城市之一，寧夏銀川市於2016年開始引入互聯網企業推廣資源垃圾上門回收小程序。

新華社報導，每天早晨8點半，「90後」年輕人張宏川穿上工作服，拿好智能秤，便開始一天的工作—收垃圾。和傳統走街串巷的「拾荒者」不同，他的工作方式更加「智能」。

「我每天只需要在手機上接收來自用戶的訂單，然後定時上門回收就可以。」張宏川說，大學畢業後，他當過技術員，創過業，現在是寧夏銀川市的網約垃圾回收員。他說，自己「從未想到會和『垃圾』結緣」。

張宏川表示，在銀川市「互聯網+資源垃圾回收」啟動儀式當天，從事廢品回收的姐夫拉他去現場，他才發現在互聯網時代，垃圾回收員也可以像外賣騎手、快遞小哥一樣，用手機接單，有統一的服裝和車輛。「我覺得這是一個新興且時尚的職業。」

目前，銀川市已有200多名網約垃圾回收員，很多都是年輕人。「現在越來越多居民已經養成垃圾分類習慣，訂單數量也越來越多，特別是一些老用戶都自己打包好，不用分撿，直接稱重帶走就行。」他表示，每次上門回收垃圾時，他還會為居民講解垃圾分類知識，帶走廢電池、舊燈管等有害的垃圾。

今年6月，大陸住房和城鄉建設部等部門印發「關於在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知」，提出從2019年起，大陸地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作，到2020年底，46個重點城市將基本建成垃圾分類處理系統。

每天看著大量的資源垃圾匯集到資源垃圾集散中心，在二次分選和壓縮後，被送往下游加工廠，張宏川意識到「垃圾是放錯了地方的資源」。

「雖然我現在靠搬運垃圾掙錢，但我還是希望未來能夠有更多可降解的材料，從源頭上減少垃圾。」張宏川的職業規畫不僅是垃圾回收員，將來他還想在再生資源回收利用領域創業。