北大台灣校友 勉台青把握機遇

2019-07-16 02:03 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



北京大學台灣校友、京東雲事業部副總裁陳仲儒14日下午在北京與逾百位台灣青年交流，分享他在大陸12年的發展經驗，並勉勵台青把握機遇、擁抱無限未來。

中新社報導，「2019年暑假台灣青年學生中華文化研習營」正在北京舉行，近120位台灣青年參與活動。活動中，陳仲儒以「兩岸生活兩段人生」為題與台灣青年分享，他39歲到中國大陸工作，相信人生要「順勢而為、抓緊機會」。他的工作經歷非常豐富，當過鋼琴銷售員、媒體人，也曾在廣告公司和外企工作。現在落腳京東，是因為相信大陸互聯網公司有廣闊的發展前景。

陳仲儒說，初到大陸工作時，恰逢互聯網行業開始騰飛，機遇與挑戰並存。現在的台灣青年與當年的自己處於不同的發展環境。他希望，台青可以用「靠自己、接地氣、不投機、重發展、促融合、贏未來」的「新時代台灣青年六原則」要求自己，在機會來臨時，做好充分準備。他也鼓勵台灣青年多學習知識、開闊眼界，以提升自身競爭力。

交流互動環節，一名正在台灣高校（大專院校）學習計算機科學專業的同學向陳仲儒提問，台灣新一代學習計算機科學的青年，未來出路在哪裡？陳仲儒表示，台灣仍然擁有具有世界級影響力的科技企業，但由於人口增長率有不斷減少的趨勢，未來人才的儲備可能會是問題；陳仲儒也提到，台灣要發展，自我封閉絕不是好方法，兩岸合作會有更好的出路。

此外，校園VC創始合夥人殷建松也與台青分享創業經驗，並通過面對面組建微信群的方式，回答台青的線上提問，互動氣氛熱絡。

「2019年暑假台灣青年學生中華文化研習營」於7月9日正式開營，此前台灣青年已聽取北京故宮博物院前院長單霽翔、清華大學法學院教授王振民講座，並走訪史家胡同博物館等。