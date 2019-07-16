台灣人才闖廈門 先鋒3萬人

2019-07-16 02:03 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



台灣科技大學校友會理事長曾月春受訪時透露，如今已有近300多名台灣科技大學校友落地廈門發展，分布於金融科技、智能製造、大數據、互聯網等產業，其中不乏被評選為台灣特聘專家（專才）、「雙百計畫」人才。

中新社報導，在近日於廈門舉行的金融科技與人工智能產業發展論壇上，多名在福建工作、生活的台灣科技大學校友受邀出席，共探產業未來發展新機遇。曾月春受訪時，作上述表示。

在大陸工作20多年的曾月春，已將自己的事業扎根廈門。在她看來，對於台胞來說，在廈門發展最大的吸引力，不僅在於地緣、語言優勢，更在於許多惠及台胞政策走深走實，帶來了極大融入感。

現任福建三明學院創新創業創造學院副院長的台灣科技大學校友黃鵬認為，廈門具有十分良好的營商環境，以此為起點，拓展大陸市場，對於想要創業的台胞來說，「這是很好的第一站，也將是兩岸創業融合一個非常好的起點。」

廈門今年7月初推出55條優化營商環境、促進經濟高質量發展的新舉措，其中6條措施涉及落實對台服務，落實「兩個同等待遇」，涉及市場准入、行業標準共通、知識產權保護運用等方面，推動兩岸產業深度融合發展。

據廈門官方披露的數據顯示，目前，在廈門的各類台灣人才近3萬人，其中台籍高技能人才超過2000人，台灣特聘專家（專才）、「雙百計畫」人才等領軍人才近1000人。

台灣科技大學副校長、財務金融研究所教授劉代洋看好兩岸在金融科技產業的合作。他表示，金融科技的發展將是一個必然的趨勢，而兩岸金融科技領域的發展具有不同的優勢，大陸的硬件和台灣的軟件優勢互補，將形成非常可觀的力量。

「我們希望將這些分布在產業界、高校的校友資源串聯起來，形成『產學研』合作。」曾月春認為，如此能讓在廈門發展的校友們發展得更好，也能整合相關職缺信息和人才需求，為兩岸有意在相關領域發展的青年提供就業實習的平台和機會。