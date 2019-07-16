廣州吸人才 大灣區增建台灣元素

2019-07-16 02:03 聯合報 大陸聞中心／綜合報導



廣州自今年6月起正式施行「發揮廣州國家中心城市優勢作用支持港澳青年來穗發展行動計畫」，支持港澳青年來穗發展，並提出在廣州發展的台灣青年享受同等待遇，為大灣區建設增添更多台灣元素。

新華社報導，來廣州實習5個月後，台灣姑娘簡妤蓁已習慣用漢語拼音打簡體字了。她是參加今年首批台灣大學生來穗長期實習活動的14位台灣青年之一。2月他們在廣州台灣青年之家的安排下到廣州，開啟5個月的實習生活。7月8日又有200多名台灣大學生加入實習隊伍，將在這座粵港澳大灣區中心城市探尋新的機遇。

每天上下班通勤，簡妤蓁對廣州的公共交通已駕輕就熟，搭乘近一個小時的快速公交到上班的地方—廣州王老吉大健康產業有限公司。簡妤蓁同學黃堉茹也有同樣感受。兩人從中學就相識的好朋友，都就讀於世新大學，今年相約一道到廣州實習，並在同一家公司。

在世新大學新聞學系就讀的劉文治發現，身邊到大陸發展的人越來越多，這讓他萌生前來一探究竟的念頭。7月初，他如願來到廣州開始實習生涯。「我上高中前父親一直在哈爾濱和上海經商。」劉文治說，姐姐目前也在上海工作。

劉文治在廣州的創業孵化平台眾創五號空間從事運營助理的實習工作。他說，對自己將來的發展，家人在工作地點上持開放心態，「台灣和大陸都是選項，事業有成最重要」。

20歲的林子堯是第一次長時間出遠門。今年夏天，就讀於銘傳大學的他決心要看更大的世界，就和上百位台灣青年一起到廣州。林子堯也在眾創五號空間從事運營助理，就讀於公共事務學系的他希望在實習中學習招商引資、「雙創」政策申報等領域的經驗。