親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
台籍分析師被捕
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

廣州吸人才 大灣區增建台灣元素

2019-07-16 02:03聯合報 大陸聞中心／綜合報導

廣州自今年6月起正式施行「發揮廣州國家中心城市優勢作用支持港澳青年來穗發展行動計畫」，支持港澳青年來穗發展，並提出在廣州發展的台灣青年享受同等待遇，為大灣區建設增添更多台灣元素。

新華社報導，來廣州實習5個月後，台灣姑娘簡妤蓁已習慣用漢語拼音打簡體字了。她是參加今年首批台灣大學生來穗長期實習活動的14位台灣青年之一。2月他們在廣州台灣青年之家的安排下到廣州，開啟5個月的實習生活。7月8日又有200多名台灣大學生加入實習隊伍，將在這座粵港澳大灣區中心城市探尋新的機遇。

每天上下班通勤，簡妤蓁對廣州的公共交通已駕輕就熟，搭乘近一個小時的快速公交到上班的地方—廣州王老吉大健康產業有限公司。簡妤蓁同學黃堉茹也有同樣感受。兩人從中學就相識的好朋友，都就讀於世新大學，今年相約一道到廣州實習，並在同一家公司。

在世新大學新聞學系就讀的劉文治發現，身邊到大陸發展的人越來越多，這讓他萌生前來一探究竟的念頭。7月初，他如願來到廣州開始實習生涯。「我上高中前父親一直在哈爾濱和上海經商。」劉文治說，姐姐目前也在上海工作。

劉文治在廣州的創業孵化平台眾創五號空間從事運營助理的實習工作。他說，對自己將來的發展，家人在工作地點上持開放心態，「台灣和大陸都是選項，事業有成最重要」。

20歲的林子堯是第一次長時間出遠門。今年夏天，就讀於銘傳大學的他決心要看更大的世界，就和上百位台灣青年一起到廣州。林子堯也在眾創五號空間從事運營助理，就讀於公共事務學系的他希望在實習中學習招商引資、「雙創」政策申報等領域的經驗。

實習世新大學
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

台灣人才闖廈門 先鋒3萬人

2019-07-16 02:03

海南8海域 臨時開放境外遊艇

2019-07-16 02:03

北大台灣校友 勉台青把握機遇

2019-07-16 02:03

陸海新通道 原箱到重慶僅8天

2019-07-16 02:03

新型職業 網約垃圾回收員

2019-07-16 02:03

差別待遇？中外乘客同在車廂進食 南京地鐵竟只罰中國人

2019-07-15 22:28

新郎中斷婚禮救落水老人 網友：這種人活該白頭偕老

2019-07-15 16:50

外國元首最愛！武漢百年飯店大火 屋頂全毀

2019-07-15 16:47

中國瘋遊阿拉斯加看極光 去年至少萬人

2019-07-15 15:20

扯！陸銀女員工盜取5億買10套房產 2年半未發現

2019-07-15 15:06

濟南公寓三把菜刀「從天而降」 警著手調查

2019-07-15 14:47

蘋果比去年貴1倍…水果價格瘋漲 推高中國CPI

2019-07-15 11:26

北上廣深6月新住宅銷售價月漲0.2% 漲勢趨緩

2019-07-15 10:10

兩岸微流行／上海垃圾分類 遊客也挺

2019-07-15 00:17

「中建海峽盃」兩岸大學生 比拚建築實作力

2019-07-15 00:17

陸畢業生瘋整容 「變美有優勢」

2019-07-15 00:16

德陽 Mayday 救治率100％

2019-07-15 00:16

嵩山少林 功夫了得

2019-07-15 00:15

廈金海峽橫渡 14日舉行

2019-07-15 00:12

武漢百年老建築江漢飯店失火：房頂全燒毀

2019-07-14 18:48

租客拐童案／百度蹭熱度擅發文致歉 編輯被開除

2019-07-14 16:54

租客拐童案／帶走女童配冥婚？兩個謎樣的人 留下更多難解的謎

2019-07-14 16:42

租客拐童案／9歲的她最後一句話：爸爸我回不來了

2019-07-14 16:41

租客拐童案／女童失蹤9天 遺體尋獲 臉部已難辨認

2019-07-14 16:39

曾獲勳銜、涉足政壇 寶蓮寺前住持釋智慧86歲圓寂

2019-07-14 15:25

郎朗攜妻回瀋陽老家辦答謝宴 因為這件事被罵翻

2019-07-14 15:19

中國女子在日被殺 中國籍嫌犯遭通緝

2019-07-14 15:19

暴雨狂掃 湖南媒體自嘲「本台最新消息：本台被淹了」

2019-07-14 09:48

窮孩子張百發 想當建築工…成了北京副市長

2019-07-14 04:13

北京瞭望／「北京比基尼」老外瘋學 陸官方喊禁

2019-07-14 00:09

倒110車未分類垃圾 上海4人付400萬修復環境

2019-07-13 16:27

快被垃圾逼瘋…中國首家垃圾分類學院「拉風」成立

2019-07-13 16:26

北京推智能垃圾箱 這小區「刷臉」丟垃圾

2019-07-13 16:25

「學伴」風波不息╱1留學生骨折 山東大學招25學生陪護

2019-07-13 13:58

洋學生多次推搡交警 警方及校方都被質疑微懲處太輕

2019-07-13 13:56

俠客島談「學伴」風波：外國人身分 並非護身符

2019-07-13 13:54

留學生配3個異性學伴惹議 山東大學急澄清致歉

2019-07-13 13:41

炫富女郭美美刑滿出監 網紅變成黑衣獄女

2019-07-13 12:35

科學家找到「天使粒子」 楊振寧：必獲諾獎

2017-07-21 11:57
看更多

熱門文章

共軍預告軍演 陸官媒：可能5大軍種全部參演

2019-07-15 09:40

美對台軍售制裁名單 大陸官媒點名這幾家公司

2019-07-15 15:41

扯！陸銀女員工盜取5億買10套房產 2年半未發現

2019-07-15 15:06

新疆觀光發大財背後的真相 維吾爾族所受迫害遭掩蓋

2019-07-15 19:42

陸外交部：中國政府和企業 將不與對台軍售美企商業往來

2019-07-15 15:53

上海公安局證實 三名台灣分析師已遭刑事拘留

2019-07-15 22:32

習近平告誡中共高層：防範政治風險

2019-07-15 16:08

中共加強思想控制 提65項禁止出版內容

2019-07-15 17:28

差別待遇？中外乘客同在車廂進食 南京地鐵竟只罰中國人

2019-07-15 22:28

蔡英文過境美國 中共黨媒批：「碰瓷」挑釁大陸

2019-07-15 14:25

大陸年進口櫻桃逾13億美元 年增近170%

2019-07-15 10:22

談台灣2020大選 陸學者：蔡連任兩岸危機重重

2019-07-15 12:17

港反送中衝突有20人住院 逾40人被捕

2019-07-15 11:13

新郎中斷婚禮救落水老人 網友：這種人活該白頭偕老

2019-07-15 16:50

證券監管趨嚴 陸媒：管住分析師的「大嘴」

2019-07-15 12:07

上海公安局證實 3台籍分析師被捕

2019-07-15 22:21

網易傳媒傳出變相裁員 涉及近2,000名員工

2019-07-15 17:46

沙田衝突至少28傷 港醫管局：2男危急4人嚴重

2019-07-15 11:07

民眾破頭、警察斷指…沙田反送中遊行 商場變鬥獸場

2019-07-15 15:29

評蔡總統過境 海協會長張志軍批：挾美自重

2019-07-15 11:23

林鄭月娥傳數度請辭被拒 北京：沒聽說

2019-07-15 16:25

27年來最差 陸第二季經濟成長放緩至6.2%

2019-07-15 10:18

香港十一間大專院校學生聯合聲明 反送中抗爭要走向國際

2019-07-15 22:16

大陸上半年GDP年增6.3%

2019-07-15 10:26

陸外交部證實 加國公民在陸涉毒被查

2019-07-15 16:16

濟南公寓三把菜刀「從天而降」 警著手調查

2019-07-15 14:47

活化經濟 陸學者建議實施「中等收入群體倍增」戰略

2019-07-15 18:36

山東學伴案發酵 引中國網民仇外歧視

2019-07-15 13:09

蘋果比去年貴1倍…水果價格瘋漲 推高中國CPI

2019-07-15 11:26

外國元首最愛！武漢百年飯店大火 屋頂全毀

2019-07-15 16:47

陸第2季GDP增6.2% 分析指「穩增長」壓力仍大

2019-07-15 15:26

北京拒林鄭月娥請辭？陸外交部：沒聽說

2019-07-15 17:25

擔心反送中 香港富豪「錢進」新加坡

2019-07-15 14:12

大陸6月規模以上工業增加值增6.3%

2019-07-15 11:35

高齡拄杖上街 挺年輕人

2019-07-15 15:26

郭文貴3百億資產 北京盤古大樓8月拍賣

2019-07-15 22:01

中國瘋遊阿拉斯加看極光 去年至少萬人

2019-07-15 15:20

不只有反送中 香港新聞界千人「靜默遊行」抗議警施暴

2019-07-15 15:26

香港反送中警民暴力衝突 民陣強烈擔憂

2019-07-15 11:55

新增3國…亞投行會員數 衝上100大關

2019-07-15 11:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top