差別待遇？中外乘客同在車廂進食 南京地鐵竟只罰中國人

2019-07-15 22:28 香港01 記者崔德興／報導



中國男乘客喝奶茶，被行政警告；一名外國女乘客在吃麵包，僅被口頭勸阻。圖／取自微博 分享 facebook

外國人在中國有特權？日前在南京地鐵一列車廂內，有中外乘客各自在座位進食，地鐵職員見狀，對中國乘客作出行政警告處分，對外國乘客卻僅作口頭勸阻，引起爭議。

有微博網民發帖爆料，稱7月10日晚上8時20分左右，在南京地鐵二號線一列車廂中，坐在他對面的一名外國女乘客在吃麵包，斜對面的中國男乘客在喝奶茶。兩名地鐵職員看到後，僅口頭勸籲外國女乘客收起麵包，卻對中國男乘客開出罰單。

該網民質疑地鐵職員選擇性執法，「我就想問問，這種區別對待是根據哪條規定來執行的？」

南京地鐵：因「語言原因」未處罰外國乘客

事件引起不少網民討論，亦有人投訴執法不公。南京地鐵事後回應道，因「語言原因」，職員僅對外國乘客進行口頭勸阻，未有處罰，而對中國男乘客作出行政警告處理。

南京地鐵又指，此處理結果確已違反法律公平、公正的原則，將及時加強對兩名當事執法隊員的培訓管理，避免今後出現類似情況。

資料顯示，南京地鐵自2014年7月起禁止飲食，違者將會受到警告，或者被處以20元人民幣以上、100元人民幣以下罰款等處罰。

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