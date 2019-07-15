外國元首最愛！武漢百年飯店大火 屋頂全毀

2019-07-15 16:47 世界日報 記者 世界日報 記者 賴錦宏 ／北京15日電



武漢勝利街江漢飯店昨日下午發生火災，現場濃煙滾滾，經武漢消防部門救援，現場已得到控制，屋頂全部燒毀，暫無傷亡。

新浪微博報導，武漢消防部隊指出，江漢飯店因外立面改造引發火災，起火部位為五層樓樓頂，燃燒物質為木材等。現場已得到控制，暫無人員傷亡，火災原因正在調查中。

新京報報導，據武漢市江岸區官方微博消息，江漢飯店於今年6月開始實施加固工程，在管線拆除過程中意外起火。截至14日17時，火災已撲滅，消防部門正在清理火災現場，火災面積約500平方米。目前，失火現場周邊秩序基本恢復正常。江岸警方已控制引起火災的施工方負責人及施工人員，進一步調查起火原因。

武漢江漢飯店舊名德明飯店，於1910年代建成開業，1995年重新裝修，樓高5層。酒店擁有逾百年歷史，是湖北省首家擁有金鑰匙的中外合資酒店。

從民國時期到解放初，這座飯店一直是近現代以來大漢口最為高級的官方旅館。 1954年，「德明飯店」更名為「江漢飯店」。

更名之後，江漢飯店成為中國外交和重要政治接待活動的一個縮影。1950至60年代，來中國訪問的各國首腦幾乎都到過這裡。而直到1990年代，這裡依然是武漢最火的酒店之一。到了2001年，儘管由盛而衰，它仍然位列「四星」賓館之列。