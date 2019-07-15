扯！陸銀女員工盜取5億買10套房產 2年半未發現

2019-07-15 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



義大利裕信銀行上海分行日前遭開罰人民幣1,030萬元，為上海史上第二高罰單，因韓姓女員工利用銀行內部管理漏洞及職務之便，非法侵占銀行資金人民幣1.1億元（約新台幣5億元），用於購置海外房產10套。

時代周報報導，7月初，大陸銀監會網站公布上海銀保監局提出三起行政處罰：因存在員工無指令辦理部分帳戶資金的對外支付、對部分帳戶資金劃付交易未進行有效對帳等六個違法違規問題、義大利裕信銀行股份有限公司上海分行被責令改正，並處罰款共人民幣1,030萬元。

其中，義大利裕信銀行股份有限公司上海分行韓姓女職員，在2016年1月至2018年5月，盜領現金額超過人民幣1億元、時間長達兩年半，這家銀行竟然毫無察覺，讓人匪夷所思。

此次裕信銀行被罰人民幣1,030萬元，是繼花旗銀行2017年8月被罰人民幣1,064萬元後，上海銀監系統開出的數額第二大罰單。

細查之下，不難發現，多項均與該韓姓女員工挪用銀行資金有關。2019年3月，網友在微博公眾號爆料上海某外資銀行匯款部女職員利用銀行內部管理上的漏洞和自己的職務之便，三年間不斷做假帳，但直到三年後銀行金庫出現巨大虧損才案發。經中國經營報查證，涉事銀行正是來自義大利的裕信銀行。

由於裕信銀行上海分行的資金進帳系統與出帳系統未分開管理，韓姓女員工為系統登錄人，通過使用系統初始密碼或盜用主管的密碼，獲得審批權限。隨後，借用自己作為客服的身份，多次虛構定存客戶的交易指令，將銀行資金轉出，在北京、上海及美國、日本、希臘等多個國家購置附帶移民程序的房產，以及用於外匯交易。