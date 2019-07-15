北上廣深6月新住宅銷售價月漲0.2% 漲勢趨緩

2019-07-15 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸國家統計局今（15）日發布6月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據，四大一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.2%，比5月回落0.1個百分點。上海、廣州和深圳分別上漲0.3%、0.3%和0.5%，北京下降0.1%。

大陸國家統計局城市司高級統計師劉建偉解讀，一二三線城市新建商品住宅銷售價格漲幅與5月相同或回落。各地堅決貫徹落實黨中央、大陸國務院部署，始終堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，圍繞穩地價、穩房價、穩預期的目標，夯實主體責任，確保房地產市場平穩健康發展。

在二手住宅方面，6月漲幅與5月持平，5月上漲0.1%。其中：北京和廣州持平，上海和深圳均下降0.1%。31個二線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.8%，漲幅連續三個月相同。35個三線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點。